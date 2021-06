Κόσμος

Τζον ΜακΑφι: Νεκρός ο Αμερικανός μεγιστάνας

Νεκρός στο κελί του βρέθηκε ο ο Αμερικανός μεγιστάνας Τζον ΜακΆφι.Τα σενάρια που εξετάζονται για τον θάνατό του.

Ο Αμερικανός μεγιστάνας Τζον ΜακΆφι, ο δημιουργός του ομώνυμου αντιβιοτικού λογισμικού, βρέθηκε νεκρός στο κελί του, σε φυλακή της Καταλονίας, λίγες ώρες αφότου η ισπανική δικαιοσύνη έδωσε το πράσινο φως για την έκδοσή του στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo το υπουργείο Δικαιοσύνης της Καταλονίας επιβεβαίωσε τον θάνατο του 75χρονου ΜακΆφι. Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και νοσηλευτικό προσωπικό της φυλακής προσπάθησαν να του κάνουν ανάνηψη, όμως χωρίς επιτυχία. "Η δικαστική επιτροπή μετέβη στο σωφρονιστικό κέντρο και ερευνά τα αίτια του θανάτου. Όλα δείχνουν ότι ενδέχεται να πρόκειται για αυτοκτονία", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο επιχειρηματίας ήταν καταζητούμενος στις ΗΠΑ για φοροδιαφυγή. Συνελήφθη τον περασμένο Οκτώβριο στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και τέθηκε υπό κράτηση.

