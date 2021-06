Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μόσιαλος: Η μετάλλαξη Δέλτα θα επικρατήσει

Να μην εκπλαγούμε, αν δούμε αύξηση των κρουσμάτων στους πληθυσμούς των ανεμβολίαστων και αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία μας, ζητά ο Ηλίας Μόσιαλος.

Η μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού θα επικρατήσει τους επόμενους μήνες σε όλο τον πλανήτη, επομένως χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στη χώρα μας, ιδιαίτερα στους πληθυσμούς των ανεμβολίαστων, στα παιδιά και σε όσους είναι ανοσοκατεσταλμένοι και δεν απέκτησαν ανοσία μετά τον εμβολιασμό. Αυτό επισημαίνει ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE) σε ανάρτηση του στο Facebook.

Επομένως, όπως λέει, «να μην εκπλαγούμε, αν δούμε αύξηση των κρουσμάτων στους πληθυσμούς των ανεμβολίαστων και αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία μας. Τα νοσοκομεία θα επιβαρυνθούν αδικαιολόγητα και αυτό θα έχει ως αποτελέσματα τη μείωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς που δεν πάσχουν από τη νόσο Covid-19».

Παρουσιάζοντας σχετικό συγκριτικό πίνακα, επισημαίνει ότι η επίπτωση της μετάλλαξης Δέλτα (Ινδικής) είναι μεγαλύτερη στη Μεγάλη Βρετανία, στην οποία υπάρχουν πλέον περισσότερες νέες λοιμώξεις σε σύγκριση με άλλες χώρες της δυτικής (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία) αλλά και της ανατολικής Ευρώπης (Ρωσία).

«Αλλά υπάρχει μια ποιοτική διαφορά», όπως υπογραμμίζει. «Ο αριθμός των σοβαρών περιπτώσεων είναι μικρότερος στη Μεγάλη Βρετανία. Και ο αριθμός αυτός αντανακλά την επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων της Pfizer και της Astra Zeneca. Ο αριθμός των λοιμώξεων αυξήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί η μετάλλαξη Δέλτα μεταδίδεται πιο εύκολα στους πληθυσμούς και στις κοινότητες των μη εμβολιασμένων. Αλλά και γιατί τα εμβόλια της Pfizer και της Astra Zeneca, ενώ ήταν 100% αποτελεσματικά απέναντι στη Βρετανική μετάλλαξη, που επικρατεί μέχρι στιγμής στη χώρα μας, όσον αφορά στην αποτροπή νοσηλειών και βαριών περιπτώσεων, τώρα είναι λίγο λιγότερο αποτελεσματικά: 96% και 92% αντίστοιχα».

