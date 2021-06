Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: η Εισαγγελία Ανηλίκων αποφασίζει για την κόρη της Καρολάιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων θα αναθέσει προσωρινά την επιμέλεια του παιδιού, είτε στους συγγενείς της Καρολάιν στην Αλόννησο, είτε στην οικογένεια του πιλότου.

Συνεδριάζει σήμερα η Εισαγγελία Ανηλίκων για το μέλλον της μικρής Λυδίας, της κόρης της αδικοχαμένης Καρολάιν, που βρήκε το θάνατο από τα χέρια του συζύγου της στα Γλυκά Νερά.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, βάσει του άρθρου 1532 του Αστικού Κώδικα, θα αναθέσει προσωρινά την επιμέλεια του παιδιού, είτε στους συγγενείς της Καρολάιν στην Αλόννησο, είτε στην οικογένεια του κατηγορούμενου πιλότου στα Γλυκά Νερά, αφού προχώρησε σε διενέργεια έρευνας ώστε οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες να καταλήξουν στο ποιο από τα δύο περιβάλλοντα είναι καταλληλότερο για το μωρό.

Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος και προστασίας του τέκνου "μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός 90 ημερών, με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά 90 επιπλέον ημέρες".

Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένεται να υποβάλλει αίτημα προς την Εισαγγελία Ανηλίκων ο δικηγόρος της οικογένειας της Καρολάιν, Θανάσης Χαρμάνης, προκειμένου να αναλάβει εκείνη την επιμέλεια της μικρής Λυδίας και να μεταφερθεί στην Αλόννησο.

Αυτό ξεκαθάρισε με δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, αναφέροντας πως η οικογένεια της Καρολάιν θα διεκδικήσει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού εάν τελικά δεν καταλήξουν σε κάποια συναινετική λύση οι δύο οικογένειες.

Κορονοϊός - Μόσιαλος: Η μετάλλαξη Δέλτα θα επικρατήσει

Άρση μέτρων: πρώτη μέρα χωρίς μάσκες στους εξωτερικούς χώρους