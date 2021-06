Κοινωνία

Αντιτρομοκρατική: έφοδος σε διαμέρισμα στην Αθήνα

Σε τρεις προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικοί. Με ποια υπόθεση φέρονται να σχετίζονται.

Έφοδο πραγματοποίησε αργά το βράδυ σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Η έφοδος αφορά την υπόθεση σύλληψης Ελλήνων αντιεξουσιαστών από τις βρετανικές διωκτικές Αρχές για βομβιστική επίθεση.

Η επίθεση έγινε τον Ιανουάριο του 2018, σε κάστρο του Εδιμβούργου, στην Σκωτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η Αντιτρομοκρατική εξετάζει το ενδεχόμενο εάν οι Έλληνες συλληφθέντες στο Εδιμβούργο, έχουν σχέση με αναρχική ομάδα που έχει κάνει επιθέσεις στην Αθήνα.

Από την επιχείρηση προσήχθησαν τρια άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα, ενώ οι αστυνομικές Αρχές απέσπασαν ψηφιακό υλικό, προκειμένου να σταλεί στο εγκληματολογικό για περαιτέρω ανάλυση.

