Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας - ομαδικός βιασμός: Έγκυος με νοητική υστέρηση το θύμα

Μετά τον πρώτο βιασμό της, κακοποιήθηκε σεξουαλικά και από τρία άτομα, από τα οποία ζήτησε βοήθεια!

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση για τον ομαδικό βιασμό νεαρής γυναίκας στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία όχι μόνο βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, αλλά έχει και νοητική υστέρηση.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 25χρονη, αρχικά έπεσε θύμα βιασμού στην Ομόνοια, όπου πήγε για να επισκευάσει το κινητό της τηλέφωνο, από έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής και στη συνέχεια, τρία άτομα, από τα οποία ζήτησε βοήθεια, κατάφεραν να την πείσουν να επιβιβαστεί σε ένα όχημα και να τους ακολουθήσει σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος τη βίασαν.

Η γυναίκα κατόρθωσε να δραπετεύσει μετά από ώρες και να ενημερώσει το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Άμεσα στο διαμέρισμα της οδού Αριστομένους έσπευσαν άντρες της ΟΠΚΕ. Πέρασαν χειροπέδες στους τρεις φερόμενους ως δράστες, οι οποίοι κατάγονται από το Πακιστάν ενώ ταζητούν τον Αφγανό, ώστε να του περάσουν χειροπέδες.

Στο διαμέρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε γενετικό υλικό της 25χρονης, το εσώρουχό της και κομμάτια από τα ρούχα της.