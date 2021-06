Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Κάτας φεύγει, ο Πρίφτης έρχεται

Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κάτας. Ανοίγει ο δρόμος για τον Πρίφτη.



Την πόρτα της εξόδου από τον Παναθηναϊκό πέρασε και επίσημα ο Όντεντ Κάτας, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Πλέον ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Δημήτρη Πρίφτη στο «τριφύλλι», αυτή τη φορά από τη θέση του πρώτου προπονητή.

H ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Όντεντ Κάτας.



Ο Όντεντ ήταν και παραμένει ένας δικός μας άνθρωπος, ο οποίος τίμησε το «τριφύλλι» τόσο ως αθλητής, όσο και ως προπονητής με τον χαρακτήρα, την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά του. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στη ζωή και την καριέρα του.

Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά και τον κόουτς Λίορ Λούμπιν για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον».

