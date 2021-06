Πολιτική

Μεταναστευτικό - ΕΕ: Οι “27” καταδικάζουν προσπάθειες τρίτων χωρών για εργαλειοποίηση των μεταναστών

Τα συμπεράσματα για το μεταναστευτικό που υιοθέτησαν οι «27» ευρωπαίοι ηγέτες στις Βρυξέλλες.



«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει και απορρίπτει κάθε προσπάθεια τρίτων χωρών για εργαλειοποίηση των μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς», τονίζουν στα συμπεράσματα για το μεταναστευτικό που υιοθέτησαν σήμερα οι «27» ευρωπαίοι ηγέτες στην Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Οι «27» επισημαίνουν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών, ως αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. «Ενώ τα μέτρα που ελήφθησαν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν μειώσει τις συνολικές παράτυπες ροές τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις σε ορισμένες διαδρομές προκαλούν σοβαρές ανησυχίες και απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και επείγουσα δράση», αναφέρουν στα συμπεράσματά τους και προσθέτουν: «Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια ζωών και να μειωθεί η πίεση στα ευρωπαϊκά σύνορα, θα πρέπει να ενταθούν οι αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης».

Η προσέγγιση θα είναι «ρεαλιστική, ευέλικτη και εξατομικευμένη», και θα κάνει συντονισμένη χρήση, ως Team Europe, όλων των διαθέσιμων μέσων και κινήτρων της ΕΕ και των κρατών μελών και θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Θα πρέπει να βασίζεται σε μια συνολική προσέγγιση όλων των διαδρομών, αντιμετωπίζοντας τα βασικά αίτια, την υποστήριξη των προσφύγων και των εκτοπισμένων στην περιοχή, την ανάπτυξη της ικανότητας για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την εξάλειψη του λαθρεμπορίου, την ενίσχυση του ελέγχου των συνόρων, τη συνεργασία στην αναζήτηση και διάσωση, την αντιμετώπιση της νόμιμης μετανάστευσης, με σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων καθώς και την εξασφάλιση επιστροφής και επανεισδοχής.

Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

Καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο, σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, να ενισχύσουν άμεσα συγκεκριμένες δράσεις με, και απτή υποστήριξη για, χώρες προέλευσης και διέλευσης προτεραιότητας.

Καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο, σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, να υποβάλουν σχέδια δράσης για τις χώρες προέλευσης και διέλευσης προτεραιότητας το φθινόπωρο του 2021, αναφέροντας σαφείς στόχους, περαιτέρω μέτρα στήριξης και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τουλάχιστον το 10% του χρηματοδοτικού κονδυλίου NDICI, καθώς και τη χρηματοδότηση από άλλα σχετικά εργαλεία, για δράσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο τον Νοέμβριο.

