Κατάρρευση κτηρίου στο Μαϊάμι: δεκάδες αγνοούμενοι στα συντρίμμια

Σχεδόν τα μισά από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας έχουν ισοπεδωθεί, αφήνοντας νεκρούς και τραυματίες. Δεκάδες άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια.

Οι αμερικανικές αρχές δεν είχαν καμιά πληροφορία χθες Πέμπτη για την τύχη 99 ανθρώπων, το τμήμα της πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οποίοι κατέρρευσε κοντά στο Μαϊάμι, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ βαρύς.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News και την εφημερίδα Miami Herald, τρεις άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί πως έχασαν τη ζωή τους, 12 τραυματίστηκαν – οι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση – και 99 αγνοούνται.

Είναι άγνωστο πόσοι ακριβώς από τους ενοίκους των διαμερισμάτων στο τμήμα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους όταν έγινε η καταστροφή, στη 01:30. Αξιωματούχοι στον δήμο Σέρφσαϊντ δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων στο κτιριακό συγκρότημα Champlain Towers.

Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, έχουν διασωθεί ως εδώ 35 άνθρωποι.

#MDFR #TRT & #FLTF1 are working in the basement parking garage at Champlain Towers. Firefighters continue working on locating possible victims, while dealing with heavy damage and changing conditions in the parking garage. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/qseknk0T8q