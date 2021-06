Life

Παντελής Παντελίδης: Η... κληρονομιά της Αρναούτη από τον τραγουδιστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ποσό που κατέλαβε στην οικογένεια του Παντελή Παντελίδη και η αποκάλυψη "βόμβα" που έκανε η Μίνα Αρναούτη.

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έκανε η Μίνα Αρναούτη στην κάμερα του Mykonos Live TV και μίλησε για το ποσό των 11.500 ευρώ, που κατέβαλε στην οικογένεια του Παντελή Παντελίδη ενώ έκανε μία ακόμα αποκάλυψη λέγοντας πως έχει στο κινητό της ένα τραγούδι του Παντελή Παντελίδη το οποίο δεν έχει παίξει πουθενά.

«Ήταν για αναρτήσεις που έκανα στο Facebook. Εφόσον το αποφάσισε το Δικαστήριο, αυτό είναι το σωστό. Έχω κάνει κι εγώ αγωγή στην οικογένεια Παντελίδη για δικές της αναρτήσεις. Θα αποφασίσει το δικαστήριο. Τα λεφτά είναι πολλά για μια γυναίκα που δεν εργάζεται. Δυσκολεύτηκα πολύ για να τα συγκεντρώσω. Αν δεν τα έδινα, κινδύνευα με κατάσχεση. Με βοήθησαν για να συγκεντρώσω τα λεφτά. Δεν δουλεύω. Με βοηθούν η μαμά μου και ο σύντροφός της», είπε αρχικά η Μίνα Αρναούτη.

Και συμπλήρωσε: «Κανένας δεν ήθελε αυτό που συνέβη. Έχω να πω ότι έχω ένα τραγούδι του Παντελή που δεν το έχει κανένας. Το έχω ηχογραφημένο, ολόκληρο. Πολλές φορές το ακούω και μου μένει και το σιγοτραγουδάω όλη μέρα, χωρίς να έχει παίξει ποτέ και πουθενά. Είναι κληρονομιά μου. Ήμασταν παρέα, το τραγούδησε με την κιθάρα και τον είχα τραβήξει βιντεάκι και έμεινε στο κινητό. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ».

Πηγή: MykonosLive.tv

Ιστορική ανακάλυψη: Εντοπίστηκε ο γιγαντιαίος κομήτης Μπερναρντινέλι-Μπερνστάιν

Θεσσαλονίκη: Πατέρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την κόρη του