Λιβανός στον ΑΝΤ1: Σπάμε τα καρτελ με περισσότερους ελέγχους

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο «Καλημέρα Ελλάδα» για τους ελέγχους, τις αποζημιώσεις και τους νέους αγρότες.

«Όσο αλλάζουν τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, αλλάζει και ο τρόπος της αγροτικής ζωής», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, εκφράζοντας την πρόθεση του υπουργείου να «καλύπτει όλες τις ανάγκες».

Αναφερόμενος στις αγροτικές αποζημιώσεις, υπογράμμισε ότι, «προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους αγρότες γρήγορα και διεκδικούμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε χωράφι – χωράφι».

«Θέλουμε να σπάσουμε τα καρτέλ», τόνισε ο Υπουργός και εξέφρασε το στόχο «να γίνουν οι ίδιοι επιχειρηματίες», περιγράφοντας τις κινήσεις που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση, στα πλαίσια της οποίας έγινε και η αλλαγή στο νόμο για την αποζημίωση των παραγωγών από τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα.

«Εκεί που έκαναν έξι μήνες, τώρα σε 30-60 μέρες ανάλογα το προϊόν, πληρώνονται», είπε σχετικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους ελέγχους για την «ελληνοποίηση» των προϊόντων, επισημαίνοντας ότι, «έτσι, ανέβηκαν οι τιμές για τους παραγωγούς, χωρίς να σημαίνει ότι μετακυλείεται η αύξηση στους καταναλωτές».

«Το ότι θα πιάσουμε τα ελληνοποιημένα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει αρνάκι από το εξωτερικό», είπε, σημειώνοντας πως «ο καταναλωτής έχει επιλογή».

Σε ερώτημα σχετικά με τη φέτα, απάντησε πως «προστατεύεται από το 2007» και συμπλήρωσε πως «όπου προκύπτει θέμα, είμαστε εκεί και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Η φέτα έχει τρόπους και τόπους παραγωγής. Στηρίζουμε τη φέτα, που όμως θέλει πολλούς ελέγχους».

«Γι’αυτό θα ενοποιήσουμε τους ελέγχους, θα αυστηροποιήσουμε τα πρόστιμα», σημείωσε προαναγγέλλοντας νέο νομοσχέδιο.

Όσο για τους νέους αγρότες, είπε πως, «η ανάπτυξη θα έρθει από την περιφέρεια κι όχι από την Αθήνα, άρα επενδύουμε στην περιφέρεια. Ενισχύουμε τους νέους αγρότες» και αναφέρθηκε σε πρόγραμμα 20 δισ. για την αγροτική ανάκαμψη, το οποίο απευθύνεται σε νέους αγρότες.

