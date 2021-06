Αθλητικά

Copa America: Ουρουγουάη και Παραγουάη στα προημιτελικά

Προκρίθηκαν Ουρουγουάη και Παραγουάη επικρατώντας επί της Βολιβίας και της Χιλής.

Στα προημιτελικά του Copa America προκρίθηκαν Ουρουγουάη και Παραγουάη που επικράτησαν με 2-0 των Βολιβία και Χιλή αντίστοιχα.

Η ομάδα του Εντουάρντο Μπερίσο πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι και ήλεγξε απόλυτα το παιχνίδι. Η Χιλή μπορεί να είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν είχε επιλογές μπροστά στην εστία της Παραγουάης.

Το 1-0 έκανε ο Σαμούδιο στο 40’ και στο 58’ ο Αλμιρόν διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Πλέον η Παραγουάη είναι ένα βαθμό πίσω από την Αργεντινή και θα διεκδικήσει την πρωτιά στον όμιλο.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας η Ουρουγουάη επικράτησε με 2-0 της Βολιβίας, ανέβηκε στην 3η θέση του ομίλου και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Κίντερος με αυτογκόλ έκανε το 1-0 και ο Καβάνι στο 79’ διαμόρφωσε το 2-0.

