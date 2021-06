Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Ζάκυνθο

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού.

Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε λίγο 14:02 και είχε επίκεντρο 21 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Βολιμών. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 18,5 χιλιόμετρα.

Δεν έχουν αναφερθεί, μέχρι στιγμής, ζημιές ή τραυματισμοί.

