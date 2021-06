Αθλητικά

Euro 2020 – Μοράτα: απείλησαν την οικογένεια μου

Ο Ισπανός φορ πέρασε δύσκολες στιγμές μετά τις ισοπαλίες στα δυο πρώτα ματς των «φούριας ρόχας».

O Αλβάρο Μοράτα κατήγγειλε πως δέχθηκε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απειλές κατά του ιδίου και της οικογένειας του! Ο φορ της Ισπανίας σκόραρε, αλλά η εθνική ομάδα της χώρας του δεν μπόρεσε να κερδίσει (1-1) την Πολωνία και ο ίδιος έγινε στόχος γιατί έχασε ευκαιρίες να χαρίσει στους «φούριας ρόχας» τη νίκη.

Ο Μοράτα μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Μαδρίτης «COPE» και αποκάλυψε τις δύσκολες ώρες που πέρασε τόσο ο ίδιος, όσο και η οικογένεια του, μετά τις ισοπαλίες στα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων του EURO απέναντι σε Σουηδία και Πολωνία.

«Έμεινα χωρίς ύπνο μετά την Πολωνία. Δέχθηκα απειλές, προσβολές προς την οικογένειά μου. Μού έλεγαν ότι εύχονται θάνατο στα παιδιά μου. Είμαι όμως καλά. Ίσως λίγα χρόνια πριν να ήμουν χειρότερα. Καταλαβαίνω την κριτική επειδή δεν σκοράρω. Πρέπει κάποιοι να βρεθούν στη θέση μου, να καταλάβουν πώς είναι να δέχεσαι απειλές», τόνισε σχετικά ο Μοράτα.

