Κορονοϊός - Κικίλιας: μόνο με τον εμβολιασμό θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω

Ο υπουργός τονίζει σε άρθρο του ότι πρέπει όλοι να κλείσουν άμεσα ραντεβού και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να έχουμε καταφέρει να χτίσουμε το αναγκαίο «τείχος ανοσίας».

Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος για να πάρουμε πίσω τις ζωές μας, τονίζει ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας σε άρθρο του στην εφημερίδα "Βραδυνή".

Προσθέτει δε ότι τώρα που η πλατφόρμα εμβολιασμών είναι ανοιχτή για όλες τις ηλιακές ομάδες, πρέπει όλοι να κλείσουν άμεσα ραντεβού και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να έχουμε καταφέρει να χτίσουμε το αναγκαίο «τείχος ανοσίας».

Προειδοποιεί μάλιστα ότι όλη η αυτή προσπάθεια, όλες αυτές οι θυσίες που κάναμε τους τελευταίους 15 μήνες, δεν πρέπει να πάνε στράφι.

Ολόκληρη το άρθρο του Βασίλη Κικίλια:

Από τους πρώτους μήνες που ξέσπασε αυτή η τεράστια υγειονομική κρίση, θέσαμε πέρα και πάνω από όλα την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε γρήγορες και καλά σχεδιασμένες αποφάσεις και έτσι η ανταπόκρισή μας στην επέλαση του κορονοϊού αποτέλεσε το τείχος προστασίας της Ελλάδας.

Ενώ η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είχε επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να αναπτύξει, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια, στο Υπουργείο Υγείας προετοιμάζαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί τόσο στην αντιμετώπιση της πανδημίας όσο και στην υλοποίηση των εμβολιασμών.

Με πρωταρχικό μας μέλημα να μην μείνει κανείς ασθενής χωρίς την αναγκαία περίθαλψη, αναπτύξαμε στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων μας, νέες κλίνες και από 557 που ήταν τον Ιούλιο του 2019 καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις 1500. Ενισχύσαμε τις υγειονομικές δομές της χώρας με όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, εξοπλισμό και κυρίως ανθρώπινο δυναμικό, πραγματοποιώντας μέσα σε μόλις 12 μήνες περισσότερες από 10.000 προσλήψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Επιπλέον, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό κρουσμάτων, τη συστηματική ιχνηλάτηση και την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του ιού, διευρύναμε το testing με αποτέλεσμα να φτάσουμε να διενεργούμε ημερησίως έως και 80.000 PCR/rapid test.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους παρουσίασα μαζί με την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, το Εθνικό Σχέδιο για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Επομένως, όταν στα τέλη του επόμενου μήνα παραλάβαμε τα πρώτα εμβόλια, τα εμβολιαστικά κέντρα στις υγειονομικές δομές της χώρας ήταν έτοιμα και οι γιατροί και οι νοσηλευτές στις θέσεις τους.

Οι εμβολιασμοί προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και τα εμβόλια που έρχονται μπαίνουν κατευθείαν στις εμβολιαστικές γραμμές. Οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών είναι πλέον εμβολιασμένοι σε ποσοστό άνω του 70%-75%. Εμβολιάστηκαν στην συντριπτική τους πλειονότητα οι ευπαθείς ομάδες, οι συνάνθρωποί μας που έχουν ανάγκη. Ο εμβολιασμός είναι μόνος δρόμος για να βγούμε από την πανδημία, ο μόνος τρόπος για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Όλη η αυτή προσπάθεια, όλες αυτές οι θυσίες που κάναμε τους τελευταίους 15 μήνες, δεν πρέπει να πάνε στράφι. Τώρα που η πλατφόρμα εμβολιασμών είναι ανοιχτή για όλες τις ηλιακές ομάδες, πρέπει όλοι να κλείσουν άμεσα ραντεβού και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να έχουμε καταφέρει να χτίσουμε το αναγκαίο «τείχος ανοσίας».