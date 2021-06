Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη “Δέλτα” - Κικίλιας: Ασφαλείς είναι αυτοί που έχουν εμβολιαστεί

Τι είπε για την πορεία των εμβολιασμών στην χώρα και το ενδεχόμενο ο εμβολιασμός να γίνει υποχρεωτικός.



Οι μεταλλάξεις κάνουν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη εμβολιασμού, τονίζει σε συνέντευξή του στο Euronews, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Ειδικότερα για την μετάλλαξη «Δέλτα», ο υπουργός τόνισε ότι «και μας ανησυχεί και μας απασχολεί» για αυτό, εξήγησε, το σύστημα απόκρισης βρίσκεται σε εγρήγορση. Ξεκαθάρισε ότι «ασφαλείς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Δεν είναι ασφαλείς και κινδυνεύουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί».

Αναφορικά με την πορεία των εμβολιασμών, είπε ότι προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν. «Από τη στιγμή που η Επιστήμη έχει δώσει όπλα για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, είναι κρίμα να θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας και τη ζωή των συνανθρώπων μας και αυτή η μετάλλαξη πράγματι αποτελεί έναν κίνδυνο», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ο εμβολιασμός να γίνει υποχρεωτικός σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, ο υπουργός είπε: «Οι εμβολιασμοί παντού στο κόσμο είναι προαιρετικοί και αυτό έχει καταστεί σαφές. Από εκεί και πέρα, εκεί που τίθενται θέματα δημόσιας Υγείας, σε χώρους όπου υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, που υπάρχουν μεγάλης ηλικίας συμπολίτες μας που κινδυνεύουν από τον ιό, πρέπει οι επαγγελματίες υγείας να σέβονται, πρώτα και πάνω από όλα το λειτούργημα το οποίο επιτελούν. Στην Ελλάδα έχουμε δείξει πολύ υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό και αλληλεγγύη και θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέσα στο καλοκαίρι σε αυτές τις κινήσεις και τις αποφάσεις που θα θωρακίσουν τη δημόσια Υγεία».

Ο υπουργός ρωτήθηκε και για την περίπτωση που δεν χτιστεί εγκαίρως το τείχος ανοσίας και έχουμε ένα νέο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα. «Θα καταφύγουμε ξανά σε μέτρα τύπου γενικού lockdown; Ή επειδή το κύμα αυτό θα αφορά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, κυρίως τους ανεμβολίαστους, ο κάθε πολίτης θα κληθεί να αναλάβει τις ευθύνες του και η οικονομία θα μείνει ανοιχτή;».

Ο Βασίλης Κικίλιας απάντησε: «Δεν μου αρέσει να προτρέχω. Ήρθαμε να συνθέσουμε, να βγάλουμε μπροστά τον πατριωτισμό και την αλληλεγγύη, έτσι ώστε κάθε συμπολίτης μας να προστατεύσει τον εαυτό του, την οικογένειά του, τις κοινωνικές, αλλά και τις επαγγελματικές του συναναστροφές, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Έτσι πρέπει να πάμε μέχρι τέλους. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που σου δίνει η οργανωμένη Πολιτεία εδώ και σε όλο τον κόσμο τη δυνατότητα να εξασφαλίσεις εμβολιαζόμενος τη ζωή σου, την υγεία σου, της οικογένειάς σου, αυτή είναι μια ευκαιρία που πρέπει να την αρπάξεις. Δεν μπορούμε μόνιμα να ζούμε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Δεν μπορεί μόνιμα να μην υπάρχει κοινωνική ζωή, οικονομική δραστηριότητα, να μην υπάρχει τουρισμός που είναι η βαριά μας βιομηχανία. Πρέπει να υποστηρίξουμε όλοι την προσπάθεια των συμπολιτών μας, που για πολύ-πολύ καιρό ήταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους και ως επαγγελματίες δεν μπορούσαν να έχουν τα προς το ζην».

Ερωτηθείς για την στρατηγική για τον τουρισμό, ο υπουργός τόνισε ότι φέτος «έχουμε ένα παραπάνω όπλο στη φαρέτρα μας, πολύ ισχυρό, που είναι τα εμβόλια. Έχουμε και τα rapid test και τα self-tests που βοηθούν τον πληθυσμό, βοηθούν τους συμπολίτες μας να ξέρουν, ακόμη και αν είναι ασυμπτωματικοί, αν πιθανώς έχουν κολλήσει.

Ο ρυθμός και ο τρόπος με τον οποίο οι συμπολίτες μας θα προσέλθουν να εμβολιαστούν, θα δείξει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πιο υψηλά επίπεδα εμβολιασμού και άλλες οι οποίες έχουν πιο χαμηλά επίπεδα. Προφανώς υπάρχει και το θέμα της κοινωνικής ευθύνης. Είναι θέμα αλληλεγγύης.

Αν εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε άτρωτοι -που δεν υπάρχει κανένας άτρωτος- πρέπει να σκεφτούμε τους συμπολίτες μας, τις ευπαθείς ομάδες, τους γονείς μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Αν και βλέπετε ότι αυτή η μετάλλαξη και γενικά η νόσος έχει χτυπήσει δυστυχώς και πιο νέους συμπολίτες μας και παιδιά. Έχουν κινδυνεύσει και πιο νέοι άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους και πιο νέοι άνθρωποι. Νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να τα βλέπει αυτά, αντιθέτως όλοι θέλουμε να οδηγηθούμε βήμα-βήμα σε ασφαλή νερά».

Διαχείριση της πανδημίας

Στο πρώτο κύμα της πανδημίας, «καθότι εμείς είχαμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας διαλυμένο από την κρίση και από 10 χρόνια περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών, εφαρμόσαμε μια ισχυρή πολιτική πρόληψης. Ήταν η εισήγηση του υπουργείου Υγείας, αυτό αποφάσισε ο πρωθυπουργός και νομίζω ότι πήραμε τα credit από όλο τον κόσμο για αυτή την κίνησή μας», ανέφερε ο υπουργός. Σταδιακά πρόσθεσε, το ΕΣΥ ενισχύθηκε. «Τα στοιχεία από την αντιμετώπιση του δεύτερου και του τρίτου κύματος και το πόσο χαμηλά βρισκόμαστε σε απώλειες ζωών και σε κρούσματα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δείχνει τον πολύ σοβαρό, στιβαρό επαγγελματικά και κοινωνικά ευαίσθητο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε αυτή την πανδημία», τόνισε ο υπουργός.

Σημείωσε επίσης, ότι το ΕΣΥ «είναι έτοιμο και σε εγρήγορση», για πιθανή έξαρση. «Επαναλαμβάνω πάντα ότι αυτή είναι μια νόσος δημόσιας Υγείας και εκεί δίνεται κατά κύριο λόγο η μάχη να μην εξαπλωθεί. Το δεύτερο βήμα είναι πώς την αντιμετωπίζεις ως προς την περίθαλψη και πώς υποστηρίζεις τους συμπολίτες σου».

