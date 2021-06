Πολιτική

Διεθνής Ηλιακή Συμμαχία: ο Δένδιας υπέγραψε την ιδρυτική συμφωνία πλαίσιο

Πρόκειται για μια ινδική πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν πάνω από 120 χώρες.

Η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ινδίας στην Αθήνα, ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της ιδρυτικής συμφωνίας πλαισίου του Οργανισμού της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας.

«Ήταν μεγάλη χαρά να υπογράψω τη συμφωνία πλαίσιο της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας. Μια πρωτοβουλία του Ινδού πρωθυπουργού, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 120 χώρες, με προεξάρχουσα τη θέση της Γαλλίας» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας. Περαιτέρω, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε πως πάγια θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η επένδυση στην πράσινη ενέργεια.

Από τη μεριά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Δρ Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσχανκάρ, καλωσόρισε την Ελλάδα στην οικογένεια της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας. «Είναι τιμή μου που βρέθηκα εδώ, για την υπογραφή από εσάς, της ένταξης στη Συμμαχία» είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Δένδια.

Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως πρόκειται για μια κοινή μας δέσμευση προς ένα πιο πράσινο πλανήτη, μια περισσότερο αειφόρο ανάπτυξη.

Στη συνέχεια ακολούθησαν δηλώσεις των δύο υπουργών στον Τύπο.

