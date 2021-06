Οικονομία

Μητσοτάκης στους νέους: Αρπάξτε τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σας (βίντεο)

Στο “Project2030.gr” Youth Forum συμμετείχαν νέοι, ιδρυτές επιχειρήσεων που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας και έχουν διακριθεί για τις καινοτόμες ιδέες και την εταιρική τους δομή.

«Στην Ελλάδα του 2030 θα πρωταγωνιστήσουν οι γενιές των σημερινών εικοσάρηδων, τριαντάρηδων, ενδεχομένως οι γενιές των σημερινών εφήβων, των παιδιών που μόλις έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις, των παιδιών που θέλουν να δώσουν εξετάσεις τη Δευτέρα για να μπουν σε πρότυπα σχολεία. Εσείς θα γράψετε την επόμενη σελίδα της πατρίδας μας και εμείς είμαστε εδώ για να διαμορφώσουμε εκείνες τις πολιτικές, για να μπορέσετε τελικά να έχετε περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες από αυτές που είχαν οι γονείς σας». Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, που ήταν ο κεντρικός ομιλητής το πρωί του Σαββάτου στην ειδική θεματική συζήτηση “Νέοι που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό” που διοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ στο πλαίσιο του “Project2030.gr”. Στο “Project2030.gr” Youth Forum που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, στο Μοσχάτο, συμμετείχαν νέοι, ιδρυτές επιχειρήσεων που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας και έχουν διακριθεί για τις καινοτόμες ιδέες και την εταιρική τους δομή.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης απευθυνόμενος στους νέους ανθρώπους πως «Η μεγαλύτερη έννοια που έχω όταν συνομιλώ με νέους ανθρώπους είναι ακριβώς αυτή. Ότι πολλά νέα παιδιά έρχονται και μας λένε δεν αισθάνομαι ότι θα τα καταφέρω όσο καλά τα κατάφεραν οι γονείς μας ή οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Και αυτό για εμένα προσωπικά αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση, είναι μια πρόκληση η οποία διατρέχει οριζόντια όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής μας».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε: «θέλω να σας θυμίσω ότι εκλεγήκαμε ως κυβέρνηση με τη δέσμευση να οδηγήσουμε τη χώρα σε γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και να δημιουργήσουμε πολλές καλές θέσεις εργασίας για τις νέες και τους νέους της πατρίδας μας. Η πανδημία μάς πήγε πίσω, ταυτόχρονα όμως υπήρξε και ο καταλύτης για μία σειρά από μεγάλες αλλαγές οι οποίες έγιναν και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Αναφερόμενος στη στάση εργασίας της ΟΛΜΕ την ημέρα που γίνονται εξετάσεις στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «την Δευτέρα θα έχουμε εξετάσεις και πληροφορηθήκαμε χθες, δυστυχώς, ότι η ΟΛΜΕ επέλεξε να προκηρύξει απεργία για να εμποδίσει τι ακριβώς; Εξετάσεις νέων παιδιών που θέλουν να διεκδικήσουν θέσεις σε ένα δημόσιο πρότυπο πειραματικό σχολείο. Γι’ αυτό και προσφύγαμε άμεσα στην Δικαιοσύνη και εκτιμώ και ελπίζω ότι η απεργία θα κηρυχθεί παράνομη, έτσι ώστε οι εξετάσεις αυτές να διεξαχθούν κανονικά και να σταματήσουμε να είμαστε όμηροι τέτοιων ξεπερασμένων συνδικαλιστικών αντιλήψεων. Και μια από τις θετικές επιπτώσεις του νέου νόμου για το εργασιακό που ψηφίσαμε είναι ακριβώς αυτή. Ότι αν αυτή η απεργία κηρυχθεί παράνομη δεν θα μπορεί να επιστρέψει από το παράθυρο μέσω κάποιου άλλου, δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου φορέα».

Στην κουβέντα που είχε με τους νέους ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της υλοποίησης μιας καλής ιδέας και στην αξία της ομαδικής δουλειάς. «Η υλοποίηση θέλει σχέδιο, θέλει γνώση, θέλει οργάνωση και θέλει βέβαια ομαδική δουλειά. Αυτό για μένα είναι ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα σε νέες και σε νέους: είμαστε όσο καλοί, όσο είναι οι συνεργάτες μας. Πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε, πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις διαφορές μας σε ομάδες και με κάποιο τρόπο η σύνθεση που βγαίνει, αυτή η συλλογική ευφυΐα που προκύπτει μέσα από την ομαδική δουλειά, να μας κάνει όλους καλύτερους».

Ανοίγοντας την συζήτηση, ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Παύλος Μαρινάκης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την παρουσία του η οποία, όπως είπε, προσδίδει ξεχωριστό κύρος στο εγχείρημα της ΟΝΝΕΔ. «Η σημερινή παρουσία του πρωθυπουργού αποδεικνύει την έμπρακτη στήριξη, την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στους νέους ανθρώπους και την έμφαση στις πολιτικές που έχουν τη γενιά μας στο επίκεντρο» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης για να προσθέσει αμέσως μετά: «Τώρα που οι εμβολιασμοί αυξάνονται καθημερινά και οι υγειονομικές συνθήκες βελτιώνονται, τώρα που συγκρατημένα και με προσοχή μπορούμε να κάνουμε βήματα προς την κανονικότητα, τώρα που έχουμε στα χέρια μας τα εργαλεία για να προχωρήσουμε μπροστά, τώρα είναι η στιγμή να διαμορφώσουμε το σχέδιο με το οποίο η Ελλάδα και οι Έλληνες θα πορευθούμε προς την επόμενη δεκαετία».

Οι νέοι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην εκδήλωση ήταν:

Η Κατερίνα Σαντίκου, Founder & Managing Director της εταιρείας “Workathlon”. Η “Workathlon” αποτελεί τη λύση στην στελέχωση προσωπικού φιλοξενίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με αποστολή να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βρουν, να καλλιεργήσουν και να προσλάβουν τα καλύτερα ταλέντα. Ο Σταύρος Tσομπανίδης, Founder & Managing Director της “Phee”, η οποία αξιοποιεί τα φύκια από τις ακτές για να τα μετατρέψει σε αξεσουάρ που ταξιδεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Ανθή Μητράκου, εκδότης-επιχειρηματίας του Portes Magazine που ασχολείται με την προώθηση της Ελλάδας, των Ελλήνων σχεδιαστών και του ελληνικού πολιτισμού. Ο Γιώργος Σπαθής, συνιδρυτής της εταιρείας “Speakit”, μια νέας εταιρείας στελέχωσης, εξειδικευμένης στην κάλυψη θέσεων ξενόγλωσσης εξυπηρέτησης πελατών. Η Eύα - Μαρία Σαρηγιαννίδου, Ιδρύτρια της start-up επιχείρησης “Thrive Management Solutions”.

Στόχος του “project2030.gr” είναι μέσα από τις ιστορίες των νέων επαγγελματιών να αναδειχθούν τα εφόδια που χρειάζονται οι νέοι για να πρωταγωνιστήσουν στην Ελλάδα του 2030.

Το YouthForum της ΟΝΝΕΔ επιθυμεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη συνδιαμόρφωση ενός ολιστικού σχεδίου για την επόμενη μέρα μετά την πανδημία, από τους νέους για τους νέους. Στοχεύει μέσα από τις εμπειρίες τους να δομηθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα συνδυάζει την ανάπτυξη σε παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, ο τουρισμός και η ναυτιλία με μεγάλα αναπτυξιακά έργα και ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πράσινης οικονομίας.

