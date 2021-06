Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Ο συζυγοκτόνος στο κελί της φυλακής (εικόνες)

Στο φως της δημοσιότητας οι πρώτες εικόνες του συζυγοκτόνου μέσα στο κελί. Τη Δευτέρα η απόφαση για την επιμέλεια της μικρής Λυδίας.

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι πρώτες φωτογραφίες του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της 20χρονης Κάρολαϊν, μέσα από τη φυλακή όπου κρατείται για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

15 τετραγωνικά μέτρα... Αυτός είναι ο νέος κόσμος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Μια κουκέτα, μια πλαστική καρέκλα, ένα ψυγείο και μια τουαλέτα, που μοιράζεται με άλλους τρεις κρατούμενους.

Δείχνει εγκλιματισμένος στο καινούργιο περιβάλλον, παραμένοντας ατάραχος, έχοντας για... παρέα κατηγορούμενους για ναρκωτικά.

Οι τελευταίοι μήνες ζωής της δολοφονημένης Καρολάιν ήταν βυθισμένοι στον φόβο αποκαλύπτει στη “Real News” η σύμβουλος ψυχικής υγείας που παρακολουθούσε το ζευγάρι: «Η σχέση τους ήταν στα άκρα. Η Καρολάιν ήθελε να φύγει. Τον φοβόταν», δηλώνει.

Από τον Νοέμβριο ακόμη, συνεχίζει η Ελένη Μυλωνοπούλου, η Καρολάιν ζύγιζε μέσα της, την επιθυμία να “αποδράσει” από το μαρτύριο που ζούσε: «Τη μία στιγμή έλεγε πως ήταν αποφασισμένη να τον εγκαταλείψει και την άλλη πως, όχι, δεν θα το κάνει γιατί σκαφτόταν τη Λυδία, το μωρό της.»

Το ερώτημα γιατί η κ. Μυλωνοπούλου είχε δώσει αρχικά άλλη εικόνα για τη σχέση του ζευγαριού, παραμένει.

Η βρετανική “Daily Mail” επικαλείται την ύπαρξη δεύτερου ημερολογίου στο οποίο η Καρολάιν φέρεται να χαρακτηρίζει τον πιλότο επικίνδυνο. «Βρήκαν το ημερολόγιο της Καρολάιν Κράουτς στον πάτο ενός ντουλαπιού, κρυμμένο κάτω από πολλά κουτιά παπουτσιών.»

Τη Δευτέρα η Εισαγγελέας θα κρίνει ποια από τις δυο οικογένειες θα μεγαλώσει τη μικρή Λυδία, έστω προσωρινά. Οι γονείς της Καρολάιν ζητούν την αποκλειστική επιμέλεια.

Με κείμενο “καταπέλτη”, παρενέβη σήμερα και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως «Είναι καιρός να εξαλειφθεί ο κυριαρχικός σεξιστικός λόγος που επιρρίπτει τις ευθύνες στις ίδιες τις δολοφονημένες γυναίκες».

