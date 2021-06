Πολιτική

Δένδιας: Στη συνάντηση της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά του ISIS

Στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης στη Ρώμη ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να έχει διμερείς συναντήσεις.

Στη Ρώμη θα μεταβεί τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στην Υπουργική Συνάντηση της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά του «Ισλαμικού κράτους», την οποία συνδιοργανώνουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ιταλίας Λουίτζι ντι Μάιο και των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Στο περιθώριο της εν λόγω υπουργικής συνάντησης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικων, ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να έχει διμερείς συναντήσεις.

Συγκεκριμένα, θα συναντηθεί με τον ασκούντα χρέη πρωθυπουργού και υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας Αουρέλιο Τσιόκοϊ, τους υπουργούς Εξωτερικών της Κένυας Ρασέλ Ομάμο και του Νίγηρα Μασούντου Χασούμι (χωρών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ), την νέα υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου Ζεϊνά Ακάρ, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών της Σιγκαπούρης Βίβιαν Μπαλακρίσναν.