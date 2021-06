Αθλητικά

Ολυμπιακός: δεύτερο δείγμα θετικό

Υπό βροχή η δεύτερη φιλική νίκη του Ολυμπιακού στην Αυστρία.

Καλή εικόνα παρουσίασε ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο φιλικό επί αυστριακού εδάφους, νικώντας 1-0 και την Κράσνονταρ με γκολ του Σουρλή λίγο πριν το τέλος.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε δύο διαφορετικές ομάδες -ανά ημίχρονο- και δύο διαφορετικά πρόσωπα. Αυτή τη φορά, στο γήπεδο του Κούφσταϊν και στον απόηχο του νέου σοβαρού τραυματισμού του Κώστα Φορτούνη, οι (περισσότεροι) βασικοί έπαιξαν στο πρώτο 45λεπτο όταν και οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι, ενώ η ρωσική ομάδα ήταν αυτή που κυρίως έκανε παιχνίδι στο δεύτερο.

Στο κομμάτι του παιχνιδιού που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και πιο κινητικός, είχε και πάλι πολύ καλή πίεση στον αντίπαλο, με αρκετή κίνηση χωρίς τη μπάλα και με τον έλεγχο των κινήσεων συνολικά. Καλή ήταν και η άμυνα των Πειραιωτών, τόσο σε προσωπικό επίπεδο κυρίως με Σεμέδο και Εμβιλά, όσο και σε ομαδικό. Ως το 35' περίπου, οι Πειραιώτες είχαν 2-3 καλές ευκαιρίες με Χασάν και Βαλμπουενά, ενώ η Κράσνονταρ απείλησε με Καμπελά, Ραμίρες και Ίλιν στο πρώτο ημίχρονο, όμως όποτε χρειάστηκε να επέμβει, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης το έκανε αποτελεσματικά.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Κράσνονταρ εκμεταλλεύθηκε τις πολλές αλλαγές του Ολυμπιακού και κάποια ατομικά αμυντικά λάθη και κατάφερε να βρει τρεις καλές στιγμές στα πρώτα λεπτά, χωρίς όμως να τις εκμεταλλευθεί. Σταδιακά όμως και πάλι ο Ολυμπιακός βρήκε τα πατήματά του και ισορρόπησε, με κορυφαίους σε αυτό το διάστημα τους Αποστολόπουλο και Ραντζέλοβιτς, με τον Σέρβο μάλιστα να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 72'. Στο τελευταίο τέταρτο έγιναν νέες αλλαγές από τον Μαρτίνς, με τον Πιέρ Κουντέ να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Ο ρυθμός έπεσε στο φινάλε, όμως ο Ολυμπιακός παρέμενε επικίνδυνος στην αντεπίθεση όταν οι Ρώσοι προσπάθησαν να βγάλουν πολλούς παίκτες μπροστά. Σε μια από αυτές τις κόντρες, οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν 4 εναντίον 2, ο Ελ Αραμπί βρήκε με μια απλή πάσα τον Σουρλή που είχε κάνει κίνηση και με δεξί πλασέ δεν δυσκολεύθηκε για το 0-1.

Λίγα λεπτά μετά μάλιστα, πριν καν συμπληρωθούν τα 90', ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη καθώς οι καιρικές συνθήκες (τρομερή βροχή και αέρας) δεν επέτρεπαν να παιχτεί ποδόσφαιρο.

Οι συνθέσεις:

Κράσνονταρ (Βίκτορ Γκοντσαρένκο - 4-2-3-1): Αγκάτσεφ, Ραμίρες, Σορόκιν, Κάιο, Στότσκι, Τσερνίκοφ, Γκαζίνσκι, Σπέρτσιαν, Καμπελά, Σουλεϊμάνοφ, Ίλιν.

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς – 4-3-3): Τζολάκης, Λαλά, Σεμέδο, Μάρκοβιτς, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Καμαρά, Μασούρας, Βαλμπουενά, Χασάν.

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι: Κρίστινσον, Πέπε, Τικίνιο, Ελ Αραμπί, Ραντζέλοβιτς, Σουρλής, Παπαδόπουλος, Παπασταθόπουλος, Αποστολόπουλος, Ανδρούτσος, Βρουσάι, Τσούμιτς, Καλογερόπουλος, Κουντέ.

