Κοινωνία

Τροχαίο στην Κηφισίας: έχασε το μωρό της η 27χρονη έγκυος

«Μη αναστρέψιμη» χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της νεαρής μητέρας, η οποία ενεπλάκη σε τροχαίο στην Κηφισίας.

Μάχη δίνει για να κρατηθεί στη ζωή η 27χρονη το όχημα της οποίας ενεπλάκη σε τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η νεαρή, μητέρα ενός κοριτσιού 3,5 ετών, ήταν έξι μηνών έγκυος και την Κυριακή έχασε το μωράκι της.

Η ίδια η 27χρονη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, εγκεφαλικά νεκρή, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται μη αναστρέψιμη. Παραμένει νοσηλευόμενη στον «Ερυθρό Σταυρό».

Η κοπέλα ανέβαινε τη λεωφόρο Κηφισίας το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν όχημα με κατεύθυνση προς την Αθήνα έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό κι έπεσε πάνω της, στο ύψος της Σωρού.

