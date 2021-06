Αθλητικά

Copa America: Στα προημιτελικά η Αργεντινή

Με δύο γκολ του Μέσι, που έκανε και ρεκόρ, η Αργεντινή πέρασε στους «8» και «περιμένει» τη Βραζιλία.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι η Αργεντινή επικράτησε με 4-1 της Βολιβίας και προκρίθηκε ως πρώτη στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ πέτυχε δύο γκολ και έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην Εθνική ομάδα.

Στο 6’ ο σούπερ σταρ της Βραζιλίας έβγαλε ασίστ στον Παπού Γκόμεζ, ο οποίος έκανε το 1-0. Ο Μέσι στο 33’ με πέναλτι έκανε το 2-0 και στο 42’ ανέβασε κι άλλο το δείκτη του σκορ. Στο 60’ η Βολιβία μείωσε με Σααβέδρα, ενώ ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο 65’ διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας η Ουρουγουάη με σκόρερ τον Καβάνι από το σημείο του πέναλτι στο 21’ πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Παρουγουάη και ταυτόχρονα την πρόκριση ως δεύτερη.

Μετά την ολοκλήρωση των ομίλων Βραζιλία και Αργεντινή που πρώτευσαν στους ομίλους τους, μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι μόνο στον τελικό.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

1 Περού-Παραγουάη

2 Βραζιλία-Χιλή

3 Ουρουγουάη-Κολομβία

4 Αργεντινή-Ισημερινός

Ημιτελικοί

Νικητής 4 – Νικητής 3

Νικητής 1 – Νικητής 2

Τελικός 11/7

