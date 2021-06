Αθλητικά

Γουίμπλεντον: Η Σάκκαρη με “περίπατο” στο 2ο γύρο

Σε λιγότερο από μία ώρα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε της Ολλανδής αντιπάλου της και πέρασε στο δεύτερο γύρο.

Σε... περίπατο μετέτρεψε η Μαρία Σάκκαρη την αναμέτρηση της με την Αράντσα Ρους, στον 1ο γύρο του Γουίμπλεντον.

Η Ελληνίδα τενίστρια χρειάστηκε μόλις 48 λεπτά για να πάρει τη νίκη με 6-1, 6-1 και να περάσει στην επόμενη φάση, αφού η 30χρονη Ολλανδή (Νο 84 στην παγκόσμια κατάταξη) δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση σε κανένα σημείο του αγώνα.

Η Αμερικανίδα Σέλμπι Ρότζερς θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον 2ο γύρο του Γουίμπλεντον. Η 28χρονη τενίστρια (Νο 46 στον κόσμο) επικράτησε της 37χρονης Αυστραλής Σαμάνθα Στόσουρ με 6-1, 5-7, 6-3 και πέτυχε μόλις την τρίτη νίκη της καριέρας της στο φημισμένο τουρνουά του Λονδίνου (οι δύο προηγούμενες ήταν το 2017, όταν είχε φτάσει ως τον 3ο γύρο).