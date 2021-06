Οικονομία

Winmasters: μόνιμη άδεια και στην Ελλάδα!

Ομόφωνη η έγκριση του αιτήματος από την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η winmasters, η διεθνής gaming εταιρεία, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι εδραίωσε την παρουσία της και στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) στη συνεδρίαση της 15ης Ιούνιου 2021 ενέκρινε ομόφωνα την υποψηφιότητα της winmasters και σύμφωνα με τον ν. 4002/2011 και τη σχετική απόφαση της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 χορήγησε στην εταιρεία μόνιμη άδεια διοργάνωσης/διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Με αυτή την εξέλιξη, η winmasters εξασφαλίζει την 4η κατά σειρά άδεια λειτουργίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα ξεκινήσει τη δραστηριότητα της σε 2 ακόμα νόμιμες αγορές της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, συνεχίζοντας τη ραγδαία ανάπτυξή της στον κλάδο του online gaming.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της winmasters κ. Θώμας Τζόκας δήλωσε: “Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της winmasters που εργάστηκαν σκληρά και μεθοδικά προκειμένου η εταιρεία μας να αποκτήσει μόνιμη άδεια στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσω ακόμη τον Πρόεδρο της ΕΕΕΠ κ. Δημήτρη Ντζανάτο, αλλά και όλα τα μέλη της Επιτροπής για την αγαστή συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον με ένα στρατηγικό σχέδιο να αναπτύξουμε περαιτέρω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να δημιουργήσουμε πολλές νέες θέσεις εργασίας και βέβαια να συνεχίσουμε να υλοποιούμε μεγάλα προγράμματα ανταποδοτικότητας στον αθλητισμό και τον πολιτισμό”».

