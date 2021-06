Κορονοϊός - Εσθονία: Καταστράφηκαν πάνω από 100000 δόσεις εμβολίων

Τοπικά Νέα

Βλάβη σε ψυγείο κατέστρεψε χιλιάδες δόσεις εμβολίων.

Μια βλάβη σε ένα ψυγείο αποθήκευσης εμβολίων για την Covid-19 στην Εσθονία κατέστρεψε την περασμένη εβδομάδα περισσότερες από 68.000 δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, ανακοίνωσε σήμερα το υγειονομικό συμβούλιο της χώρας.

Το σύστημα συναγερμού δεν ενεργοποιήθηκε για να ειδοποιήσει για την βλάβη, η οποία διήρκεσε πάνω από 12 ώρες, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στον ψυχρό θάλαμο αποθήκευσης στους 15 βαθμούς Κελσίου και εντοπίστηκε μόνο όταν ένας υπάλληλος μπήκε στον θάλαμο.

Το εμβόλιο της AstraZeneca για την Covid-19 πρέπει να διατηρείται στους 2-8 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 32.000 δόσεις άλλων εμβολίων καταστράφηκαν επίσης.

«Τέτοια συμβάντα είναι απαράδεκτα», δήλωσε η Κάτι Κούζμιν, επικεφαλής της κρατικής εταιρείας διαχείρισης ακινήτων της Εσθονίας που διερευνεί το περιστατικό.

Οι κατεστραμμένες δόσεις προορίζονταν να δοθούν ως δωρεά σε άλλες χώρες και το πρόγραμμα εμβολιασμού της Εσθονίας δεν διαταράχτηκε, ανέφερε ο εσθονικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντενίς Σμιγκάλ δήλωσε στις 17 Ιουνίου ότι η Εσθονία θα χορηγήσει στην Ουκρανία 200.000 δόσεις εμβολίων για την Covid-19.

Μέχρι σήμερα η Εσθονία έχει εμβολιάσει το 50,4% του ενήλικου πληθυσμού της με τουλάχιστον μία δόση εμβολίων, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 58,7%.

