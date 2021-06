Πολιτική

Πέθανε ο Γεώργιος Βουρδουμπάς

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γεώργιος Βουρδουμπάς.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 74 ετών, ο πρώην βουλευτής Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας, Γεώργιος Βουρδουμπάς.

Σε ανακοίνωσή της η ΝΔ εκφράζει τη θλίψη της. «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τον πρώην βουλευτή Βοιωτίας του κόμματος Γεώργιο Βουρδουμπά. O Γεώργιος Βουρδουμπάς ήταν δικηγόρος με σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Εκλέχθηκε βουλευτής τον Ιούνιο του 1985. Το 1990 διορίστηκε περιφερειάρχης Αττικής και δύο χρόνια αργότερα πρόεδρος στον Οργανισμό Βάμβακος. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Η ΟΝΝΕΔ Βοιωτίας σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Εκφράζουμε τα βαθιά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του πρώην Βοιωτού βουλευτή ΝΔ Γεωργίου Βουρδουμπά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 27 Ιουνίου. Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο».

Ποιος ήταν ο Γεώργιος Βουρδουμπάς

Ο Γεώργιος Βουρδουμπάς γεννήθηκε στη Θήβα το 1947 και σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών, αποκτώντας μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Γιος του πρώην βουλευτή Δημητρίου Βουρδουμπά, διετέλεσε το 1990 περιφερειάρχης Αττικής και δύο χρόνια αργότερα πρόεδρος στον Οργανισμό Βάμβακος. Το 1993 εντάχθηκε στην Πολιτική Άνοιξη.

