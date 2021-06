Κόσμος

Φονικός καύσωνας στον Καναδά

Τουλάχιστον 34 «αιφνίδιοι θάνατοι» μέσα σε δύο μέρες στο Βανκούβερ εν μέσω καύσωνα.

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι πέθαναν αιφνιδίως μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης στην περιοχή του Βανκούβερ, μια απότομη αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας, που πιθανώς συνδέεται με το κύμα καύσωμα που πλήττει το το δυτικό τμήμα της αμερικανικής ηπείρου ημισφαίριο, ανακοίνωσε σήμερα η καναδική ομοσπονδιακή αστυνομία.

«Χθες, οι αξιωματικοί μας απάντησαν σε 15 κλήσεις περιστατικών αιφνίδιων θανάτων. Σήμερα, μέχρι στιγμής, έχουμε ανταποκριθεί σε 19 άλλες κλήσεις», ανέφερε στο twitter η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) του Μπέρναμπι, ένα προάστιο του Βανκούβερ.

«Αν και η έρευνα συνεχίζεται, πιστεύουμε ότι ο καύσωνας συνέβαλε στην πλειονότητα των θανάτων», τόνισε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι η πλειονότητα των θυμάτων είναι ηλικιωμένοι.

