Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Πέτρο Συρίγο

Μία διαφορετική εκδοχή της συνταγής για τα αχνιστά μύδια δείχνει ο σεφ στο «Πρωινό».

Τη γαλλική εκδοχή για τα αχνιστά μύδια έδειξε ο Πέτρος Συρίγος.

Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» έφτιαξε αχνιστά μύδια εκτελώντας τη γαλλική συνταγή, η οποία ακολουθεί την αντίθετη από την κλασσική σειρά εκτέλεσης.

Τα υλικά για αχνιστά μύδια

1 κρεμμύδι ή εσαλότ

200ml λευκό κρασί

1 μπουκέ γαρνί (2 κλωναράκια θυμάρι, 5 κλωναράκια μαϊντανό, 1 φύλλο δάφνης, δεμένα μεταξύ τους)

60 γρ βούτυρο

2 κιλά μύδια καθαρισμένα

2 κ.σ. μαϊντανός (ψιλοκομμένος)

Άνηθος, μάραθος (προαιρετικά)

Tip: Δένουμε με σπάγκο τα μυρωδικά για να μη μείνουν κομμάτια μέσα

Η εκτέλεση της συνταγής από τον Πέτρο Συρίγο





