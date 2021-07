Αθλητικά

NBA - play off: έκλεισαν θέση στους τελικούς οι καυτοί… ήλιοι

Ο Κρις Πολ έκανε ένα από τα μεγαλύτερα ματς της καριέρας του και οδήγησε το Φοίνιξ σε μεγάλη νίκη επί των Κλίπερς μέσα στο Λος Άντζελες.

Με τον Κρις Πολ να πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας του σημειώνοντας 41 πόντους (31 στο δεύτερο ημίχρονο), το Φοίνιξ επικράτησε με 130-103 των Κλίπερς στο Λος Άντζελες στο Game 6 και προκρίθηκε(4-2) στους τελικούς του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά το 1993. Εκεί οι Σανς θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της σειράς του Μιλγουόκι με την Ατλάντα, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 2-2.

Ο Κρις Πολ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους (9/16 δίποντα, 7/8 τρίποντα, 2/3 βολές), 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και μηδέν λάθη(!) σε 35 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα 22 πόντους είχε ο Ντέβιν Μπούκερ, 19 πόντους είχε ο Τζέι Κράουντερ ενώ Ο Ντι Άντρε Εϊτον ήταν και πάλι κυριάρχος κάτω από τα καλάθια με 16 πόντους (8/10 δίποντα), 17 ριμπάουντ και 2 μπλοκ.

Σε ότι αφορά στους Κλίπερς, που αγωνίστηκαν και πάλι χωρίς τον Καγουάι Λέοναρντ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάρκους Μόρις με 26 πόντους (9 ριμπάουντ). Ο Πολ Τζορτζ σημείωσε 21 πόντους αλλά ήταν πολύ άστοχος (6/15 σουτ) ενώ 13 πόντους είχε ο Ρέτζι Τζάκσον.

