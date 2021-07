Υγεία - Περιβάλλον

Self test - Ιούλιος: πως και από πού θα τα παραλάβουν οι δικαιούχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε η διάθεση των αυτοδιαγνωστικών τεστ για τον μήνα Ιούλιο. Που θα δίνονται από τα σούπερ μάρκετ.

Από σήμερα Πέμπτη 01/07 και για δέκα ημέρες έως και το Σάββατο 10/07, θα είναι διαθέσιμα μέσω των φαρμακείων στους δικαιούχους, τέσσερα αυτοδιαγνωστικά τεστ (self-tests) για τον μήνα Ιούλιο.

Δικαιούχοι είναι:

όλοι οι νέοι 18-30 ετών, εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή πΑΜΚΑ

όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

Οι πολίτες οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι, εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής.

Στην Αχαΐα, η διάθεση των self-tests θα γίνεται συμπληρωματικά και από τα σούπερ μάρκετ της περιοχής. Ταυτόχρονα, μέσω των φαρμακαποθηκών θα συνεχιστεί ο εφοδιασμός όσων φαρμακείων στην Αχαΐα επιθυμούν να τα διαθέτουν.

Τα καταστήματα των σούπερ μάρκετ τα οποία συμμετέχουν είναι τα εξής:

Όλα τα καταστήματα των ομίλων:

METRO

LIDL

ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΜΑΣΟΥΤΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Επίσης, self-test θα διατίθενται σε πολίτες σε 3 υποκατάστημα του Ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, σε 9 υποκαταστήματα του Ομίλου ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και στα 3 υποκαταστήματα του Ομίλου MARKET IN, οι διευθύνσεις των οποίων είναι οι εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Γλαύκου 9 26332 ΠΑΤΡΑ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Δημοκρατίας 146 & Ηλείας 26332 ΠΑΤΡΑ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Αθηνών 87 (Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών – Κορίνθου) 26504 ΡΙΟ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Αιγιαλείας 70-74, Μ. Μπότσαρη 3 & Ρ. Φεραίου 101 25100 ΑΙΓΙΟ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ακτή Δυμαίων & Ελ. Βενιζέλου 26500 ΠΑΤΡΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Εθν. Οδός Πατρών - Αθηνών & Αμερικής 26500 ΠΑΤΡΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Εγνατίας 3 & Μακεδονίας - Αγ. Αλέξιος 26442 ΠΑΤΡΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευβοίας 190 Ζαρουχλέικα 26332 ΠΑΤΡΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ναυαρίνου?& Παπαφλέσσα 26222 ΠΑΤΡΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ. Δημοκρατίας 83 26500 ΠΑΤΡΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Καλαβρύτων Ο.Τ. 868Α &?ΑΡΟΑΝΙΩΝ 26226 ΠΑΤΡΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθηνών 17-19 26504 ΠΑΤΡΑ

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΡΑΞΟΥ 34 26332 ΠΑΤΡΑ

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΑΙΓΙΟΥ 25003 ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 25100 ΑΙΓΙΟ

Ειδήσεις σήμερα:

Μαϊάμι – κατάρρευση πολυκατοικίας: νεκρός ο ομογενής φοιτητής

Γεωργαντάς για διαχωρισμό στην Εστίαση: με ειδική εφαρμογή ο έλεγχος των πελατών

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γλίτωσε τα χειρότερα