Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Τι επιφυλάσσει αστρολογικά ο Ιούλιος (βίντεο)

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου και οι ημερομηνίες - κλειδιά του Ιουλίου.

Ο Ιούλιος μπήκε και η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» αναλύει τι επιφυλάσσει σε όλα τα ζώδια ο μήνας των διακοπών.

Όπως χαρακτηριστικά είπε η Λίτσα Πατέρα ο φετινός Ιούλιος ξεκινά με δύσκολες όψεις που φέρνουν δυσκολίες και εμπόδια, ωστόσο με σωστές άμυνες και κινήσεις ξεπερνιούνται.

Για τη σημερινή ημέρα η αστρολόγος της εκπομπής είπε ότι είναι καλή για να δοκιμάσουμε νέα πράγματα, να πειραματιστούμε ή ακόμη και να τολμήσουμε.

Οι αναλυτικές προβλέψεις των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα: