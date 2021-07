Πολιτισμός

Εθνική Πινακοθήκη: Οι κλεμμένοι πίνακες επιστρέφουν “σπίτι” τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση των έργων των Πικάσο και Μοντριάν που κλάπηκαν από την Εθνική Πινακοθήκη.

Στην Εθνική Πινακοθήκη επιστρέφουν σήμερα οι δύο πίνακες Πικάσο και του Μοντριάν που κλάπηκαν το 2012 και βρέθηκαν την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή της Κερατέας.

«Φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση οι δυο πίνακες που κλάπηκαν από την Εθνική Πινακοθήκη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από εμπειρογνώμονες της αστυνομίας που τους είδαν», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Όπως είπε τα τελικά συμπεράσματα θα βγουν το απόγευμα ή αύριο, όταν οι πίνακες θα επιστρέψουν στα εργαστήρια συντήρησης της Εθνικής Πινακοθήκης και οι συντηρητές θα δώσουν μια «πλήρη ακτινογραφία» της κατάστασης στην οποία βρίσκονται και τα δυο έργα Τέχνης.

«Ο προγραμματισμός είναι να επιστρέψουν σήμερα. Εξαρτάται όμως από την ολοκλήρωση των δικονομικών διαδικασιών, δηλαδή από τις ενέργειες, όχι μόνο της αστυνομίας, αλλά και τους εισαγγελέα και του ανακριτή», εξήγησε. Έκανε λόγο για πολλά ερωτηματικά που προκύπτουν από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ήταν κρυμμένοι ή αποθηκευμένοι επί 9 χρόνια οι συγκεκριμένοι πίνακες.

Η κυρία Μενδώνη είπε ότι «κακώς έπεσε ο πίνακας του Πικάσο» κατά την παρουσίαση σε συνέντευξη Τύπου, και «κακώς υπήρξε αυτή η διαχείριση, χωρίς γάντια και χωρίς την παρουσία ειδικού». «Δεν το υποτιμώ, αλλά ας μη μένουμε σε αυτό, όταν υπάρχει το πραγματικό γεγονός της ανάκτησης. Οι πίνακες βρέθηκαν. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή είναι η επιτυχία», επισήμανε. «Είναι μια μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας, καθώς 9 χρόνια μετά την κλοπή που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο και τους ανθρώπους τη Τέχνης και του Πολιτισμού, οι πίνακες επιστρέφουν στην Εθνική Πινακοθήκη», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για την τύχη του τρίτου πίνακα, με φόντο τις πληροφορίες ότι τον κατέστρεψε ο κατηγορούμενος, η υπουργός Πολιτισμού είπε ότι «έχουμε τα δεδομένα που μας δίνει η αστυνομία. Υπήρχαν πληροφορίες ότι ένα ανάλογο έργο εντοπίστηκε σε κάποια δημοπρασία στη Φλωρεντία. Αυτές οι πληροφορίες δόθηκαν στην Εθνική Πινακοθήκη, και οι υπεύθυνοι απεφάνθησαν ότι δεν είναι το ίδιο έργο».

Η κυρία Μενδώνη τόνισε ότι «ετοιμάζουμε ένα πλαίσιο για την κρατική εγγύηση των έργων Τέχνης και των αρχαιοτήτων. Θα εγγυάται το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα συνεργάζεται με το υπουργείο Πολιτισμού».

«Αδύνατον να πούμε -όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο- ότι δεν θα γίνει ξανά κλοπή. Προσπαθούμε για τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ασφάλειας των μουσείων. Κλοπές θα μπορούσαν να γίνουν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αφοριστικά δεν μπορούμε να πούμε ΟΧΙ δεν θα γίνει ξανά», πρόσθεσε. Η ίδια ανέφερε ότι στο μείζον θέμα της, η Ελλάδα πρωτοπορεί λαμβάνοντας μέτρα επίμονα και διαχρονικά, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρση Μέτρων: Τι αλλάζει από 15 Ιουλίου - Τι θα ισχύσει για ανεμβολίαστους, ανήλικους και τουρίστες

Euro 2020 – Προημιτελικά: οι μεταδόσεις των αγώνων από τον ΑΝΤ1

Κορονοϊός: Μαζικός εμβολιασμός κρατουμένων στις φυλακές