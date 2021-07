Life

Ποιος ηθοποιός έχει την πιο αναγνωρίσιμη φωνή;

Είναι ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς; Ο 90χρονος ηθοποιός της κινηματογραφικής σειράς «Star Wars»;

Όταν το hashtag «JamesEarlJones» άρχισε να γίνεται δημοφιλές, οι χρήστες του Twitter φοβήθηκαν τα χειρότερα. Ευτυχώς, ο 90χρονος ηθοποιός της κινηματογραφικής σειράς «Star Wars» είναι καλά: το όνομα του Τζέιμς Ερλ Τζόουνς είχε αναφερθεί απλώς κατά τη διάρκεια πολύ έντονης συζήτησης για θρυλικές φωνές διάσημων.

Συγκεκριμένα από τον λογαριασμό στο Twitter «Emmyjo» ξεκίνησε ανταλλαγή απόψεων, όταν τέθηκε το ερώτημα «Ποιος έχει την πιο αναγνωρίσιμη φωνή όλων των εποχών;»

Πολλοί κινηματογραφόφιλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να σχολιάσουν ότι ο ηθοποιός του «Star Wars» έχει την πιο αναγνωρίσιμη φωνή από όλους τους μουσικούς αστέρες και τους συναδέλφους του στο Χόλιγουντ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

«Τζέιμς Έρλ Τζόουνς. Κάτω τα χέρια, κάτω » έγραψε ένας θαυμαστής για τον βραβευμένο με Όσκαρ, ηθοποιό, ο οποίος δάνεισε τη φωνή του στον Darth Vader στην κινηματογραφική σειρά «Stars Wars ».

Ο Τζόουνς δάνεισε επίσης την αξιομνημόνευτη μπάσα φωνή του σε χαρακτήρες από τις ταινίες «Κόναν ο Βάρβαρος» και «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών».

Μια άλλη άποψη που διατυπώθηκε είναι ότι ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Coming to America» έχει την πιο αναγνωρίσιμη φωνή, αλλά ότι σήμα κατατεθέν στη μουσική βιομηχανία είναι η φωνή του Έλβις Πρίσλεϊ.

Άλλοι διεκδικητές του τίτλου, σύμφωνα με τους χρήστες είναι οι ηθοποιοί Σαμ Έλιοτ, Μόργκαν Φρίμαν, Ντένις Χάισμπερτ και η τραγουδίστρια, Κάρεν Κάρπεντερ.

Το όνομα του Τζέιμς Ερλ Τζόουνς άρχισε να ανεβαίνει στις τάσεις στο Twitter και κάποιοι νόμιζαν ότι ο λόγος ήταν κάποια αρνητική είδηση.