Αυξημένα τα μέτρα της Τροχαίας για το καλοκαίρι. Τι ισχύει για τα φορτηγά.

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και αυστηροί έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα εφαρμόζονται για τη θερινή περίοδο, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου και μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, με εντολή του αρχηγού της ΕΛΑΣ, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, κατά τις μετακινήσεις των εκδρομέων από τα κέντρα προς την περιφέρεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου του Σώματος.

Παράλληλα, ήδη από τις 18 Ιουνίου ισχύει και η απαγόρευση κίνησης των φορτηγών στα εθνικά δίκτυα για τα Σαββατοκύριακα, όπως προβλέπεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει και τις εξαιρέσεις, που αφορούν σε οχήματα άμεσης ανάγκης, οδικής ασφάλειας, μεταφοράς ευπαθών προϊόντων κ.λπ., με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων κατά τις ημέρες του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου.

Τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες, την αναμενόμενη κίνηση οχημάτων, τις καιρικές συνθήκες και τα εποχικά προβλήματα.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των μέτρων τροχαίας αστυνόμευσης περιλαμβάνει:

Αύξηση εμφανούς τροχονομικής αστυνόμευσης, με την παρουσία περιπολικών και δικύκλων σε όλο το οδικό δίκτυο και ειδικότερα σε χώρους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον (αρχαιολογικοί χώροι), καθώς και σε χώρους που παρατηρείται μαζική μετακίνηση πολιτών (λιμάνια, αεροδρόμια, υπεραστικοί και σιδηροδρομικοί σταθμοί).

Εντατικοποίηση ελέγχων σε τουριστικά λεωφορεία, τετράκυκλες μοτοσυκλέτες (γουρούνες), ΔΧΕ ταξί, καταστήματα ενοικιάσεως δικύκλων, ανασφάλιστα οχήματα καθώς και σε δίκυκλα, που οδηγούνται από ανήλικους, χωρίς άδεια οδήγησης.

Συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που, βάσει στατιστικών στοιχείων, ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση προστατευτικού κράνους-ζώνης, οι αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ., η αντικανονική κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και η μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας παιδιών.

Εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης εκδρομέων από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων εντός των πόλεων, καθ’ όλη την εορταστική περίοδο, με σκοπό την επικράτηση ασφαλούς κυκλοφοριακής τάξης και ευρυθμίας γενικότερα.

Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς – υπηρεσίες, για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύψουν.

Για την εφαρμογή των μέτρων, όπως επισημαίνεται από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των υπηρεσιών Τροχαίας και θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Επιπρόσθετα, μέχρι τις 5 Ιουλίου, θα ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ που αφορούν σε «έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κοροναϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας», με την επιφύλαξη μεταγενέστερων αποφάσεων, που τυχόν εκδοθούν για το ίδιο θέμα.

Σε ό,τι αφορά τα φορτηγά, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης των οχημάτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών, ως ακολούθως:

Κάθε Παρασκευή: 16:00-21:00 για το ρεύμα εξόδου.

Κάθε Κυριακή: 15:00-22:00 για το ρεύμα εισόδου.

Επιπλέον, από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2021 και με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων κατά τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, κάθε Παρασκευή, από τις 15:00 έως 22:00, και κάθε Σάββατο και Κυριακή από ώρα 08:00 έως 22:00, απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην ΕΟ Ιωαννίνων-Άρτας-Αντιρρίου και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και συγκεκριμένα από το 14ο χιλιόμετρο ΕΟ Ιωαννίνων-Άρτας-Αντιρρίου (ύψος κόμβου Ιονίας Οδού-Αυγό Ιωαννίνων) έως και το 39,4 ιλιόμετρο (Κουκλέσι-Ιωαννίνων).

