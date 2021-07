Κοινωνία

Γλυκά Νερά: τα “ύποπτα δρομολόγια για ναρκωτικά” και η απάντηση του συζυγοκτόνου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο πιλότος, που ομολόγησε την δολοφονία της συζύγου του, για τα δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο.

Τρεις μεγάλες βρετανικές εφημερίδες υποστηρίζουν με άρθρα τους την Παρασκευή, ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, δολοφόνησε την άτυχη Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά, επειδή εκείνη ανακάλυψε ότι με το ελικόπτερο που κυβερνούσε, διακινούσε ναρκωτικά, κάτι για το οποίο ο συζυγοκτόνος απαντά από την φυλακή, μέσω του ΑΝΤ1.

«Mετέφερε ναρκωτικά για καρτέλ», «Εκείνη το ανακάλυψε», «Της έκλεισε το στόμα»...Αυτοί είναι οι τίτλοι σε τρία σημερινά δημοσιεύματα των Daily Mail, Mirror και Sun, που αναφέρονται στην δολοφονία της νεαρής μητέρας από τον σύζυγο της.

Ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος, μέσα από τις Φυλακές Κορυδαλλού, απαντά στον ΑΝΤ1, μέσω του δικηγόρου του, για όσα ισχυρίζονται τα τρία βρετανικά μέσα ενημέρωσης, που έχουν παγκόσμια απήχηση.

Όπως λέει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος στον ΑΝΤ1, «η θέση μου είναι πάγια. Αρνούμαι όσα γράφονται για μένα».

Οι βρετανικές εφημερίδες δεν έχουν σταματήσει να σκαλίζουν την υπόθεση. Επικαλούμενες, αστυνομικές πηγές, υποστηρίζουν ότι υπάρχει «σκοτεινό εγκληματικό παρελθόν του 33χρονου πιλότου», που «δεν ξεκινά τη στιγμή της δολοφονίας, αλλά πολύ πιο πίσω».

«Οι Έλληνες αστυνομικοί», γράφουν τα δημοσιεύματα, «φοβούνται πως ο καθ' ομολογία του δολοφόνος μετέφερε με το ελικόπτερο ναρκωτικά για καρτέλ».

Ο πατέρας της Καρολάιν είχε μιλήσει στη Sun για το ενδεχόμενο η κόρη του να ανακάλυψε κάτι και να δολοφονήθηκε γι' αυτό. Όπως είχε πει ο Ντέιβιντ Κράουτς, «δεν μπορώ να το αποκλείσω. Η κόρη μου ήταν ένα άτομο που ήθελε τη Δικαιοσύνη, ήθελε τα πράγματα να είναι σωστά».

Ο συζυγοκτόνος διαψεύδει πως αυτό ήταν το κίνητρο που τον οδήγησε να σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια την μητέρα του παιδιού τους. Επιμένει πως όλα έγιναν σε μια στιγμή που θόλωσε κι έχασε την ψυχραιμία του, όμως οι ανακρίβειες και τα χρονικά κενά παραμένουν ανεξήγητα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, «τις υποψίες για ανάμειξη του καθ’ ομολογίαν του συζυγοκτόνου σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών», πυροδότησε η έρευνα στα οικονομικά του, «η οποία δεν δικαιολογεί ούτε τις πανάκριβες αποδράσεις στο εξωτερικό ούτε και τα σχέδια του πιλότου να χτίσει βίλα με πισίνα στο οικόπεδο που αγόρασε στο όνομα του, η μητέρα της Καρολάιν, όπως έχει αποκαλύψει ο δικηγόρος της».

