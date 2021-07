Οικονομία

Τουρισμός για όλους: Νέοι δικαιούχοι - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τα τουριστικά voucher

Ανοίγει, από την Δευτέρα 5/7 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για νέους δικαιούχους του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού.

Συγκεκριμένα οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης από 05.07.2021 έως 09.07.2021 ως εξής:

05.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0-1

06.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2-3

07.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4-5

08.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6-7

09.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8-9

Η αρμόδια Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά: «Όπως είχαμε υποσχεθεί, προχωράμε στο άνοιγμα του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» για νέους δικαιούχους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Δευτέρα 5/7 μέχρι την Παρασκευή, 9/7. Οι ήδη δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να εξαργυρώσουν τα vouchers που δεν εξαργυρώθηκαν πέρυσι μέχρι 31/12/2021, ενώ έχουν προβλεφθεί για φέτος σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα, στην κατεύθυνση της καλύτερης αξιοποίησης του από τους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, πλέον καλύπτεται η διαμονή 2,3 ή 4 ημερών-αντί των υποχρεωτικά 4 που ίσχυε μέχρι πέρσι-, αυξάνονται τα ποσοστά κάλυψης από το 60%, στο 80 έως και 100% ανά περίπτωση -με 100% κάλυψη των ατόμων με αναπηρία και επίλυση των ζητημάτων των συνοδών τους-, ενώ εντάσσονται επιπλέον 631 νέα καταλύματα και 41 νεα τουριστικά γραφεία.»

Χρήσιμες πληροφορίες

Μέχρι πότε είναι δυνατή η εξαργύρωση των vouchers;

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που δημιούργησε η υγειονομική κρίση με τον οριζόντιο αποκλεισμό των μετακινήσεων, επισημαίνεται ότι έχει παραταθεί η ισχύς όλων των vouchers που δεν εξαργυρώθηκαν μέχρι και τις 31/12/2021.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος;

Το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται κατόπιν κλήρωσης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας www.tourism4all.gov.gr. Κριτήριο για την υποβολή της αίτησης είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ ή τα 28.000 στην περίπτωση οικογένειας, με προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο.

Ποιες οι δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της διαμονής και, κατά περίπτωση, της χρήσης λοιπών τουριστικών υπηρεσιών (μεταφορά, ξενάγηση σε μουσείο, καταδύσεις κ.ο.κ.) μέσω της χορήγησης ειδικών κουπονιών (vouchers) στους δικαιούχους που επιλέγονται.

Είναι ίσως το ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού μέσω του οποίου η Ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει τον τουριστικό κλάδο σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 100 εκ. Ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 365.603 vouchers από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν περισσότεροι από 600.000 Έλληνες.

Επισημαίνεται ότι την περασμένη χρονιά και παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, περισσότεροι από 46.000 δικαιούχοι είχαν την ευκαιρία να οργανώσουν το ταξίδι τους στο εσωτερικό της χώρας μέσω του προγράμματος και μάλιστα με τρόπο εύκολο, δίκαιο και αδιάβλητο.

Κατά περίπτωση, είναι δυνατή η χορήγηση voucher είτε για εξαργύρωση απευθείας σε τουριστικό κατάλυμα ενταγμένο στο Μητρώο Παρόχων του Προγράμματος είτε σε τουριστικό γραφείο, το οποίο ομοίως έχει ενταχθεί στο Μητρώο.

Αναλυτικότερα, οι δυνατότητες που παρέχονται από φέτος μέσω του Προγράμματος έχουν ως εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHERS ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Όλοι οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν διαμονή 2 ή 3 ή 4 ημερών επιδοτούμενη έως και 100% στα καταλύματα ως εξής:

2 ή 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Επιδότηση 100% με ανώτερο ποσό τα 40€/την ημέρα/το άτομο

(ισχύει για όλους)

ή

4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Επιδότηση 80% με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο

Επιδότηση 100% για ΑΜΕΑ με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHERS TOYΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε τουριστικό γραφείο – πάροχο για τη δημιουργία τουριστικού πακέτου, με συνδυασμό δύο ή και περισσότερων τουριστικών υπηρεσιών. Επιδοτείται έως και το πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα τοις εκατό (60%) για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, του τουριστικού πακέτου που προσφέρει ο πάροχος/τουριστικό γραφείο, με ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) τα εκατόν είκοσι ευρώ (120€).

Πού θα βρω τον κατάλογο Καταλυμάτων

Ο κατάλογος με το επικαιροποιημένο Μητρώο Παρόχων είναι προσβάσιμος μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr και επικαιροποιείται: ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Πού θα βρω τον κατάλογο Τουριστικών Γραφείων

Ο κατάλογος με το επικαιροποιημένο Μητρώο Παρόχων είναι προσβάσιμος μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr και επικαιροποιείται: ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο φέτος καθώς προστέθηκαν 631 καταλύματα και 41 τουριστικά γραφεία.

