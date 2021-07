Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Ανησυχία σκόρπισε η βραδινή επίσκεψη του "Εγκέλαδου".

Σεισμική δόνηση έντασης 4,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:46 με επίκεντρο περιοχή 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιανατολικά του Ηρακλείου, σε χερσαίο χώρο

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,1 χιλιόμετρα και για τον λόγο αυτό, ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής Κρήτης.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές και οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η δόνηση ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Πάντως, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π. Ευθύμιος Λέκκας, αναφορικά με τον σεισμό, πυο είχε επίκεντρο στην Άρβη του Ηρακλείου, στην Κρήτη..

Ο κ. Λέκκας είπε ότι το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο, ιδιαίτερα στην πόλη του Ηρακλείου, στις Αρχάνες, στο Αρκαλοχώρι και στη Χερσόνησο, μιας και η δόνηση ήταν πολύ επιφανειακή και σε στεριά. Προσέθεσε ότι ο σεισμός εντάσσεται στην σεισμική ακολουθία που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 10 μέρες στην συγκεκριμένη περιοχή, τονιζοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες.

«Η περιοχή αυτή δίνει ισχυρές δονήσεις», είπε ο κ. Λέκκας, αναφέροντας πάντως ότι το φαινόμενο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ανησυχία.

