Κορονοϊός - Κύπρος: Επίδομα διακοπών σε εμβολιασμένους

Οι αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης στην Κύπρο.

Τις αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης στην Κύπρο ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλα.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηπαντέλα, το Υπουργικό Συμβούλιο μελέτησε τα επιδημιολογικά δεδομένα και την εξέλιξη του Εμβολιαστικού Πλάνου και πάρθηκαν αποφάσεις που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω προώθηση του εμβολιαστικού προγράμματος. «Επιδίωξή μας», σημείωσε, «παραμένει η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας. Απευθυνόμαστε κυρίως στους νέους μας, στο μέλλον αυτού του τόπου, και τους καλούμε να αναλογιστούν το μέγεθος της ευθύνης τους. Για να προστατεύσουν πρωτίστως τους εαυτούς τους. Και στη συνέχεια, τα μέλη της οικογένειάς τους, τους γονείς τους, τον παππού και την γιαγιά, το σύνολο της κοινωνίας μας γενικότερα. Επιδίωξή μας είναι να ανοίξουμε την πύλη της ελευθερίας μας. Και ζητούμε από τους νέους μας να κάνουν το πρώτο βήμα! Να σπεύσουν να εμβολιαστούν και να στείλουμε το μήνυμα ότι σε αυτόν τον αγώνα, όλοι είμαστε ενωμένοι».

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα μια σειρά μέτρων που χωρίζονται σε πέντε πυλώνες, ως ακολούθως:

Παραχώρηση επιδόματος διακοπών σε εμβολιασμένους από τις 15 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Όλες οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το Υφυπουργείο Τουρισμού την ερχόμενη Δευτέρα.

Παραχώρηση πενθήμερης τιμητικής άδειας σε όσους εθνοφρουρούς εμβολιάστηκαν ή θα εμβολιαστούν μέχρι 31η Αυγούστου 2021. Οι τιμητικές ημέρες θα χορηγηθούν στους εθνοφρουρούς της 2020 ΕΣΣΟ όσο και στους στρατεύσιμους της 2021 ΕΣΣΟ.

Οι εργαζόμενοι του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να απουσιάζουν από την εργασία τους ολόκληρη την ημέρα του εμβολιασμού τους, χωρίς η ημέρα να αφαιρείται από την άδεια αναπαύσεως του εργαζόμενου. Εάν πρόκειται για εμβολιασμό με εμβόλιο δύο δόσεων, ισχύει και για τις δύο μέρες. Το ίδιο θα ισχύει και για στις περιπτώσεις γονέα/νόμιμου κηδεμόνα ανήλικου τέκνου νοουμένου ότι ο γονέας/νόμιμος κηδεμόνας θα συνοδεύσει το ανήλικο τέκνο του για εμβολιασμό και νοουμένου ότι θα προσκομίζεται αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού του παιδιού για επιβεβαίωση.

Πυλώνας 2: Εξουσιοδότηση Υπουργού Υγείας για συνέχιση της διαβούλευσης με οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, για παραχώρηση κινήτρων για εμβολιασμό, ιδιαίτερα για ενθάρρυνση των νέων ηλικίας 18-30 ετών. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, ο Υπουργός Υγείας θα παρουσιάσει τα εν λόγω κίνητρα στην επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πυλώνας 3: Αυστηροποίηση των μέτρων σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού και αυξημένου κινδύνου μετάδοσης του ιού, εκεί και όπου έχουν διαφανεί συρροές κρουσμάτων:

Από 9 Ιουλίου, θα απαιτείται η κατοχή SafePass σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει αυξημένο ρίσκο μετάδοσης και συγχρωτίζονται πέραν των 20 ατόμων (π.χ. χώροι εργασίας, μπαράκια, clubs, γάμοι, πάρτι αποφοίτησης και γενεθλίων, κτλ). Σε περίπτωση κατοχής SafePass με αρνητικό αποτέλεσμα από PCR ή rapid test, αυτό θα πρέπει να έχει ισχύ 72 ωρών.

Από 9 Ιουλίου μέχρι 20 Ιουλίου, επιτρέπεται η είσοδος σε ποδοσφαιρικούς αγώνες μόνο για άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα ή έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου και έχουν παρέλθει 3 εβδομάδες, για άτομα που κατέχουν αρνητικό πιστοποιητικό PCR με ισχύ 72 ωρών και για άτομα που νόσησαν με COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες σε ποσοστό πληρότητας 50% των γηπέδων. Το 50% χωρητικότητας με τα ίδια κριτήρια ισχύει σε σινεμά, θέατρα και συναυλίες.

Από 21 Ιουλίου, επιτρέπεται η είσοδος σε ποδοσφαιρικούς αγώνες μόνο για άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα και για άτομα που νόσησαν με COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες σε ποσοστό πληρότητας 75% των γηπέδων. Το 75% χωρητικότητας με τα ίδια κριτήρια ισχύει σε σινεμά, θέατρα και συναυλίες.

Από 1η Αυγούστου 2021, οι Κύπριοι και οι νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία επιβάτες θα πρέπει να ακολουθούν τα πρωτόκολλα που ισχύουν για όλους τους επιβάτες, εκτός και αν έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου. Συγκεκριμένα, μόνο τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου θα δικαιούνται να διενεργούν μοριακή εξέταση στα αεροδρόμια της Δημοκρατίας κατά την άφιξή τους. Δηλαδή εάν δεν είναι εμβολιασμένοι τουλάχιστον με την 1η δόση ή δεν έχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης και θα ταξιδέψουν με τεστ PCR από χώρες της Πορτοκαλί και της Κόκκινης Κατηγορίας, θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα από PCR από τη χώρα προέλευσής τους με ισχύ 72 ωρών. Από την απόφαση εξαιρούνται τα ανήλικα άτομα ηλικίας 12-15 ετών και τα άτομα 16 ετών και άνω με σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν δικαιούνται να εμβολιαστούν.

Πυλώνας 4: Εντατικοποίηση της ενημερωτικής εκστρατείας για διαφώτιση του κοινού, με εστίαση στις νεαρές ηλικίες, για τους εμβολιασμούς.

Πυλώνας 5: Αυστηροποίηση των ελέγχων και της εποπτείας της εφαρμογής των πρωτοκόλλων και των υγειονομικών κατευθυντήριων οδηγιών.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση της παροχής του δωρεάν προγράμματος διενέργειας rapid test αντιγόνου από 1η Αυγούστου. Από την απόφαση εξαιρούνται τα ανήλικα άτομα ηλικίας 12-15 ετών και τα άτομα 16 ετών και άνω με σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν δικαιούνται να εμβολιαστούν.

