Ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στην Ουκρανία

Θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ντμίτρο Ραζούμκοβ και θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρο Κούλεμπα.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου, στην Ουκρανία.

Στο Κίεβο αναμένεται να γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ντμίτρο Ραζούμκοβ (Dmytro Razumkov) και να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρο Κούλεμπα.

Οι συνομιλίες αναμένεται να εστιάσουν στην εμβάθυνση των διμερών πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων, στην πολιτική της Ανατολικής Γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα τις σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας, καθώς και στις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά το πέρας των συνομιλιών με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, αναμένεται να γίνουν κοινές δηλώσεις, γύρω στις 11.45 (ώρα Ελλάδας). Ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται επίσης να εκφωνήσει ομιλία στο συνέδριο «Forum Ukraine 30. International Politics» (περί τις 10.30 ώρα Ελλάδας).

Στη συνέχεια, ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί στην Οδησσό, όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο της Φιλικής Εταιρίας, καθώς και το Ελληνικό Πάρκο. Επίσης, αναμένεται να έχει συναντήσεις με εκπροσώπους των ελληνικών κοινοτήτων, καθώς και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

