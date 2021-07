Κόσμος

Βιρτζίνια: σκοπευτής πυροβολεί παιδιά και ενήλικες

Τουλάχιστον τέσσερις ανήλικοι έχουν χτυπηθεί με σφαίρες στον δρόμο ή αλλούν, ενώ πυρά δέχθηκαν και ενήλικες, εκ των οποίων τρεις έχασαν την ζωή τους.

Τέσσερα παιδιά στο Saint Louis της Βιρτζίνια δέχθηκαν πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα οκτώ ωρών.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη σε καβγά, κατά τον οποίο ένας 8χρονος δέχθηκε σφαίρα στην πλάτη κι ένας 16χρονος τραυματίστηκε επιφανειακά. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται σταθερή.

Τρεις ώρες αργότερα ένας 13χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς στο γοφό, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι το θύμα δεν συνεργάστηκε μαζί τους, θεωρούν όμως ότι δέχθηκε τα πυρά κάποιου που πυροβόλησε μέσα από φορτηγάκι. Δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Στην τρίτη περίπτωση ένας 14χρονος που βρισκόταν στο κρεβάτι του, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι. Η σφαίρα είχε περάσει από τον τοίχο. Το παιδί νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ένας ύποπτος αναζητείται για τα περιστατικά πυροβολισμών.

Στο ίδιο διάστημα, τέσσερις ενήλικες δέχθηκαν πυροβολισμούς στην ίδια περιοχή, οι τρεις εκ των οποίων κατέληξαν.

Από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί 95 ανθρωποκτονίες στην πόλη, ελαφρώς λιγότερες από το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

