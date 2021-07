Υγεία - Περιβάλλον

Πλαστικά μιας χρήσης: Ποια καταργήθηκαν από τις 3 Ιουλίου

Δέκα κατηγορίες πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης καταργούνται οριστικά από αυτό το Σάββατο.

Δρομολογήθηκε από το Σάββατο 3 Ιουλίου η οριστική κατάργηση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης που υπάγονται σε δέκα κατηγορίες.

Η απόφαση έχει παρθεί στο πλαίσιο του περιορισμού των πλαστικών, μέχρι το 2024, με μεγάλο στόχο την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Οι δέκα κατηγορίες πλαστικών προϊόντων είναι οι εξής:

μαχαιροπίρουνα, πιάτα, καλαμάκια, περιέκτες από φελιζόλ κυπελάκια ποτών από φελιζόλ, περιέκτες τροφίμων από φελιζόλ, αναδευτήρες ποτών, μπατονέτες, στηρίγματα για μπαλόνια, πάσης φύσεως προϊόντα που διασπώνται σε μικροπλαστικά (οξοδιασπώμενα πλαστικά)

Στόχος της εν λόγω απαγόρευσης είναι η μείωση της κατανάλωσης σε πλαστικά ποτήρια και πλαστικούς περιέκτες τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2024 και κατά 60% μέχρι το 2026.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο επανασχεδιασμός των προϊόντων με οικολογικό υπόβαθρο.

Παράλληλα έχει τεθεί υποχρεωτικός στόχος χωριστής συλλογής πλαστικών μπουκαλιών κατά 77% το 2025 και κατά 90% μέχρι το 2029.

