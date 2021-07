Αθλητικά

NBA: Ο Αντετοκούνμπο χάνει και τον έκτο τελικό

Σοβαρότερος του αρχικώς εκτιμώμενου είναι ο τραυματισμός του “Greek Freak”, ο οποίος δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους Μπακς στο κρίσιμο ματς.

Δεν κατάφερε να βγει νικητής στη μάχη με το χρόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος, τελικώς, δεν θα καταφέρει να ενισχύσει το Μιλγουόκι ούτε στον έκτο αγώνα των τελικών της ανατολικής περιφέρειας με τους Χοκς, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στην Ατλάντα, τα ξημερώματα της Κυριακής (4/7, 03:30).

Ο σούπερ σταρ και ηγέτης των Μπακς είχε τραυματιστεί στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όταν σε φάση που προσπάθησε να μπλοκάρει ένα σουτ του σέντερ των «Γερακιών», Κλιντ Κάπελα, έπεσε άσχημα στο έδαφος αποκομίζοντας μια υπερέκταση στο αριστερό γόνατο.

Οι Μπακς προηγούνται 3-2 και με νέα νίκη θα προκριθούν στον τελικό του NBA, όπου ήδη περιμένουν οι Φοίνιξ Σανς που απέκλεισαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Την εφετινή περίοδο ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ των Μπακς έχει μέσο όρο ανά αγώνα 28,2 πόντους και 12,7 ριμπάουντ.

