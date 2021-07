Κόσμος

Φωτιά στην Κύπρο – Αναστασιάδης: Τραγωδία σαν την εισβολή του 1974

Για «άνευ προηγουμένου καταστροφή» έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Κύπρου, μιλώντας για τη φωτιά.

Έκκληση όπως όλοι επαγρυπνούμε για όσους ασυνείδητα, είτε εσκεμμένα, είτε εξ αμελείας προκαλούν πυρκαγιές, απηύθυνε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε τις τεράστιες πυρκαγιές στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας ως άνευ προηγουμένου καταστροφές, πέραν αυτών της τουρκικής εισβολής, σημειώνοντας ότι έχει καταστραφεί έκταση πέραν των 55 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Κέντρο Διαχείρισης στη Βαβατσινιά, όπου νωρίτερα παρακάθισε σε σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, για το θέμα της κατάσβεσης της καταστροφικής πυρκαγιάς σε ορεινές περιοχές της Λεμεσού και της Λάρνακας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «μιλάμε πραγματικά για μια τραγωδία της οποίας δεν υπήρξε προηγούμενο, πλην της περιόδου της εισβολής το 1974. Από χθες το απόγευμα ήμουν στο Συντονιστικό Κέντρο, σήμερα είμαι εδώ και είχα μια πλήρη ενημέρωση από τους καθ' ύλην αρμόδιους υπουργούς, τους επικεφαλής των αρμοδίων τμημάτων, από τους υπουργούς Γεωργίας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, που είχαν τον συντονισμό των οικείων Τμημάτων, όπως, επίσης, από τον αρχηγό της Πυροσβεστικής, τον διευθυντή του Τμήματος Δασών, τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, τον αρχηγό της Αστυνομίας και από την Πολιτική 'Αμυνα.

Γενικότερα διαπιστώνεται μια από τις καταστροφικότερες (πυρκαγιές) και, δυστυχώς, με ανθρώπινα θύματα. Οι υπηρεσίες αντέδρασαν άμεσα, κατέβαλαν το άπαν των δυνάμεων τους προκειμένου να αποφευχθούν οι απώλειες ανθρωπίνων ζωών. Δεν απεφεύχθησαν, δυστυχώς, με το περιστατικό που έχει καταγραφεί.

Κατά τα λοιπά, οι υπηρεσίες καταγραφής, ήδη οι κοινοτάρχες έχουν προβεί σε μια πρώτη εκτίμηση, τα συνεργεία καταγραφής είναι έτοιμα και μόλις θεωρηθεί ότι είναι ασφαλείς οι κοινότητες, τότε άμεσα θα αρχίσει η καταγραφή τόσο των ζημιών σε οικιστικές μονάδες όσο και σε επιχειρηματικές μονάδες ή εργοστάσια που έχουν υποστεί ζημιές.

Θα ήθελα να εκφράσω βαθιά ευγνωμοσύνη για τον τρόπο που αντέδρασαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι επικεφαλής των κοινοτήτων, οι κοινοτάρχες, ο κόσμος γενικότερα, να ευχαριστήσω θερμά το τμήμα Δασών, την Πυροσβεστική, την Πολιτική 'Αμυνα, τους εθελοντές, ευρύτερα τον κόσμο, για το άμεσο ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει για να μειώσουν κατά το δυνατόν μια από τις καταστροφικότερες πυρκαγιές. Αρκεί να αναφέρω ότι η καταστροφή υπερβαίνει τα 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε -και αυτό είναι έκκληση- πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όλοι.

Η θερμοκρασία, οι άνεμοι που πνέουν είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για να έχουμε ανάλογες καταστροφές, ιδιαίτερα όταν εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας».

Ερωτηθείς για τη συνδρομή άλλων χωρών στην κατάσβεση των πυρκαγιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήδη, βρίσκεται στην Κύπρο το πρώτο από τα δύο (αεροσκάφη από την Ελλάδα), το ένα έχει υποστεί ζημιά. Όμως, ένα νέο δεύτερο ανεφοδιάζεται στη Ρόδο. Περί το μεσημέρι αναμένουμε την άφιξη ισραηλινών αεροσκαφών και γενικότερα προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δούμε πώς επιτυγχάνεται (η κατάσβεση).

Παραμένουμε στο πλευρό της #Κύπρου ???? που ζει δύσκολες ώρες & θρηνεί τέσσερις συνανθρώπους μας

Με επιπλέον 2 Canadair CL-415 & ειδικό πεζοπόρο 25 ατόμων ΕΜΑΚ η ???? συνδράμει και σήμερα μέσω #rescEU

Βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο η όλη κατάσταση. Εκείνο που μας ανησυχεί είναι η ενδεχόμενη αύξηση των ανέμων κατά το μεσημέρι. Η επικέντρωση της προσοχής του τμήματος Δασών και των πυροσβεστών μας είναι σε ένα κομβικό σημείο που ελέγχεται επί του παρόντος, δηλαδή περιορίζεται η έκταση. Έχουν ληφθεί μέτρα, έτσι ώστε να υπάρξει μια επιβραδυντική ζώνη, σε όλες τις κοινότητες υπάρχουν μονάδες της Πυροσβεστικής και όχι μόνο. Υπάρχουν πτητικά μέσα που εποπτεύουν, προκειμένου να διαπιστωθούν εστίες που μπορεί να αναζωπυρωθούν. Συνεπώς, πράττουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν.

Το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όσους των κατοίκων έχουν ζήσει αυτές τις τραγικές στιγμές, και έχουν χάσει περιουσίες, είναι ότι η κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός άμεσα. Την ίδια ώρα συμπαραστάτες θα είμαστε και στις οικογένειες των θυμάτων».

Ερωτηθείς αν θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «άμεσα, τώρα, θα επισκεφθώ την Ορά, την Ακαπνού, την Επταγώνια και τον Αρακαπά. Και, βεβαίως, ευθύς αμέσως που θα θεωρηθεί ότι ασφαλώς έχουν κατασβεστεί οι πυρκαγιές, οι καθ' ύλην αρμόδιοι υπουργοί θα περιοδεύσουν, πέραν των συνεργείων καταγραφής, για να έχουν άμεση επαφή με όλες τις κοινότητες, να στείλουν το μήνυμα θάρρους ότι δεν θα αφήσουμε κανένα μόνο του, εγκαταλελειμμένο στην τύχη του ή στην καταστροφή που επέφερε η μεγάλη πυρκαγιά».





Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κοινωνία ζητά παραδειγματικές τιμωρίες για όσους θέτουν τις φωτιές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «βεβαίως για να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Χαίρομαι διότι υπάρχουν πολίτες με ευαισθησίες που καταγγέλλουν και, ήδη, έχουν γίνει οι πρώτες συλλήψεις.

Αυτό που κάνω έκκληση είναι όλοι να επαγρυπνούμε για όσους ασυνείδητα, είτε εσκεμμένα, είτε εξ αμελείας, μπορεί να προκαλέσουν ανάλογες καταστροφές».





