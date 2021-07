Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος για μετάλλαξη Δέλτα: χρειάζεται εξέταση ακόμη και με ένα απλό συνάχι (βίντεο)

Τι είπε το μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων για τα διαφορετικά συμπτώματα που παρουσιάζουν όσοι νοσούν με τη μετάλλαξη Δέλτα.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας και έχουμε ένα εργαλείο το οποίο είναι ο εμβολιασμός και δεν το χρησιμοποιούμε όσο θα έπρεπε.

Ο κ. Βατόπουλος είπε ότι είναι λογικό να υπάρχουν ανασφάλειες στον κόσμο που να σχετίζονται με τον εμβολιασμό, αλλά αυτό εν πολλοίς οφείλεται στην υπερδημοσιοποίηση των παρενεργειών που έχουν παρατηρηθεί. Μάλιστα αυτό γίνεται ευρέως στα social media, όπου παρουσιάζονται πολλές περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι κατ΄ ανάγκη σχετιζόμενες με τον εμβολιασμό και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίζονται αμέσως από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε ότι αφορά την πορεία των κρουσμάτων, ο κ. Βατόπουλος είπε ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να καταγραφεί μια αύξηση των κρουσμάτων την οποία θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε και 4ο κύμα. Αυτή αύξηση μπορεί να έρθει είτε το φθινόπωρο, είτε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει σαφής πρόβλεψη καθώς όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Βατόπουλος αναφέρθηκε και στη μετάλλαξη Δέλτα, λέγοντας πως όντως φαίνεται να υπάρχει μια διαφοροποίηση στα συμπτώματα, καθώς μοιάζουν περισσότερο με αυτά του κρυολογήματος. Υπάρχει συνάχι και λιγότερο ξηρός βήχας ή ανοσμία, όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Γι’ αυτό, είπε ο κ. Βατόπουλος θα πρέπει να εξεταζόμαστε ακόμα και στην περίπτωση που έχουμε ένα απλό συνάχι.

