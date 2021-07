Οικονομία

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: περισσότεροι έλεγχοι σε χώρους διασκέδασης

Σύσκεψη στο Μαξίμου για το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε από τα συναρμόδια υπουργεία με αντικείμενο τους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε από τα συναρμόδια υπουργεία βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων κατά του Covid-19. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη τονίστηκε ότι δεν επιτρέπεται χαλάρωση στους ελέγχους, ενώ παράλληλα τέθηκαν στο τραπέζι και οι κυρώσεις που θα ισχύσουν με την έναρξη εφαρμογής των μέτρων γύρω από τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες -που έχουν ήδη ανακοινωθεί- στις 15 Ιουλίου.

«Θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο κομμάτι της διασκέδασης, σε καταστάσεις που ξεφεύγουν σε αριθμό ατόμων και γεννούν εστίες κρουσμάτων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Το επιχειρησιακό σχέδιο για τους ελέγχους και οι κυρώσεις που θα ισχύσουν θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, οι υφυπουργοί Λευτέρης Οικονόμου αρμόδιος για την Αντεγκληματική Πολιτική, Ν. Χαρδαλιάς αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νικόλας Γιατρομανωλάκης αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας Θοδωρής Λιβάνιος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του κυβερνητικού έργου 'Ακης Σκέρτσος, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, η γενική γραμματέας Εργασίας 'Αννα Στρατινάκη, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού κυβερνητικού έργου Θανάσης Κοντογεώργης, ο αρχηγός ελληνικής Αστυνομίας Μιχάλης Καραμαλάκης και ο διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 'Αγγελος Μπίνης.

