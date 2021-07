Life

Ποδηλασία: Τα οφέλη αλλά και οι κίνδυνοι

Τι πρέπει να προσέξεις για να μην επιβαρύνεις τα γόνατά σου.

Είναι ίσως η πιο εύκολη και ευχάριστη μορφή άσκησης εξωτερικού χώρου. Η χρήση ποδηλάτου μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου από διάφορα προβλήματα υγείας, που σχετίζονται με την καθιστική ζωή. Ωστόσο, η ποδηλασία ως άσκηση έχει συνδεθεί με την πεποίθηση ότι μπορεί να προκαλέσει πόνο στα γόνατα ή τραυματισμούς, γι’ αυτό και άτομα που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτήν δεν το κάνουν.

Για όσους λοιπόν, αναρωτιούνται για την άσκηση με ποδήλατο ο Δρ. Στυλιανός Θεοχαράκης, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital επισημαίνει τα οφέλη της ποδηλασίας και εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε.

