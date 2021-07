Κόσμος

Κύπρος: Νέα φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή

Οι φλόγες καίει κοντά σε κατοικίες, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αρεδίου, της επαρχίας Λευκωσίας.

Η φωτιά κατέκαψε ξερά χόρτα και άγρια βλάστηση, ενώ κάηκαν δέντρα και ελαιώνας.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνέδραμαν το Τμήμα Δασών Θήρας, η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, Κοινοτικά Συμβούλια χωριών της γύρω περιοχής και ιδιωτικοί ελκυστήρες. Επίσης, 2 αεροσκάφη πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών και τα 2 ισραηλινά αεροσκάφη πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, τα σπίτια της περιοχής προστατεύθηκαν πλήρως.

