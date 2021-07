Οικονομία

Εθνική Τράπεζα: Νέος Πρόεδρος ο Γκίκας Χαρδούβελης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νέος Πρόεδρος της τράπεζας θα αντικαταστήσει τον Κώστα Μιχαηλίδη.

Τον Γκίκα Χαρδούβελη για τη θέση του προέδρου της Εθνικής Τράπεζας ανέδειξε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ, η συνεδρίαση του οποίου έγινε το απόγευμα της Δευτέρας.

Την περασμένη Πέμπτη η υποψηφιότητα του κ. Χαρδούβελη εγκρίθηκε ομόφωνα από την ηγεσία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο έχει λόγο στις εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα, καθώς κατέχει το 40% των μετοχών.

Ο κ. Χαρδούβελης αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα μετά τη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας η οποία θα πραγματοποιηθεί προς τα τέλη Ιουλίου.

Ο νέος πρόεδρος της τράπεζας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Κώστα Μιχαηλίδη, εργάζεται την τελευταία τριετία στην Εθνική, εκτελώντας καθήκοντα συμβούλου της διοίκησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισπανία - Θανάσιμος ξυλοδαρμός νεαρού προκαλεί κύμα αντιδράσεων

Πέθανε ο Ρίτσαρντ Ντόνερ

Καιρός: Ζέστη, βοριάδες και τοπικές βροχές την Τρίτη