Life

Μύρωνας Στρατής: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έγραψε στο instagram ο τραγουδιστής...

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Μύρωνας Στρατής από τότε που κράτησε στην αγκαλιά του, τον καρπό του έρωτα του με την σύντροφο του Κατερίνα.

Μάλιστα σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την τραγουδιστή, αφού ο γιος του κλείνει έναν χρόνο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ισπανία: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για την δολοφονία ομοφυλόφιλου

Κατάρρευση κτηρίου στο Μαϊάμι: Δεκάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι

Ποδηλασία - Βολικάκης “Χάλκινος” στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πίστας