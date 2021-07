Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλιο: Έκκληση του ΠΙΣ στους πολίτες να εμβολιαστούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική έκκληση σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού να το κάνουν άμεσα, απηύθυνε με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογο.

Δραματική έκκληση σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού να το κάνουν άμεσα, απηύθυνε με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογο.

Ειδικότερα, ο ΠΙΣ με ανακοίνωση του παρατρύνει τους ανεμβολίαστους να αφήνουν πίσω τους δισταγμούς και να πραγματοποιήσουν το αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο, σύμφωνα με όσα αναφέρει κάθε επίσημος φορέας.

Ειδικά με τη διασπορά των πιο μεταδοτικών παραλλαγών του ιού είναι επιβεβλημένος ο εμβολιασμός και η αξιοποίηση του «όπλου» που χάρισε η επιστήμη.

Η ανακοίνωση του ΠΙΣ

«Εισερχόμενοι στο 4ο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας, ο ΠΙΣ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου συστήνοντας μετ΄ επιτάσεως τον εμβολιασμό όσων το έχουν αμελήσει ή διστάζουν. Ειδικά όσοι είναι ηλικίας άνω των 50 ετών, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να προστατευθούν από τα νέα, μεταλλαγμένα στελέχη του SARS-CoV-2 που φαίνεται να είναι μακράν πιο μεταδοτικά. Δεδομένου μάλιστα ότι και τα 4 διαθέσιμα εμβόλια στην Ευρώπη αποδείχτηκε ότι παρέχουν συντριπτικά υψηλά επίπεδα προστασίας από το στέλεχος Δέλτα (ινδική μετάλλαξη), είναι αδιανόητο να μην χρησιμοποιούμε το «όπλο» που μάς χάρισε η επιστήμη κατά του αόρατου εχθρού και να παραμένουμε ανεμβολίαστοι.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προτρέπει τους πολίτες να σπεύσουν όλοι να εμβολιαστούν χωρίς φόβο παρενεργειών, καθώς αυτές είναι απείρως πιο σπάνιες σε σχέση με τις πιθανότητες σοβαρής νόσησης και θανάτου αν κάποιος έρθει σε επαφή με τον ιό.

Ο ΠΙΣ σάς βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, ινστιτούτο ή άλλος επίσημος φορέας που να υιοθετεί τις αιτιάσεις όσων αποφεύγουν τον εμβολιασμό και ότι όσα μεταδίδονται από εκφραστές του αντιεμβολιαστικού κινήματος είναι αποτέλεσμα ημιμάθειας, γενικεύσεων και αντιεπιστημονικής πρακτικής. Επάρκεια εμβολίων υπάρχει και οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν κανονικά όλο το καλοκαίρι.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό που οι πολίτες της χώρας μας οι οποίοι έχουν αδυναμία προσέλευσης σε εμβολιαστικά κέντρα, αποκτούν αυτό το διάστημα τη δυνατότητα να εμβολιαστούν στο σπίτι τους με την βοήθεια ιδιωτών ιατρών της περιοχής τους.

Δεν υπάρχει ως εκ τούτου πια, κανένα πρακτικό κόλλημα που να εμποδίζει κάποιον να προχωρήσει στην κίνηση η οποία θα τον κρατήσει υγιή και θα προστατεύσει τα αγαπημένα του πρόσωπα και το κοινωνικό σύνολο. Μην αφήσετε να σάς βρει το φθινόπωρο χωρίς την δωρεάν ασπίδα προστασίας που σάς παρέχει η Ευρώπη και η ελληνική Πολιτεία».

Ειδήσεις σήμερα:

“myAuto” – “Audit-Car”: e-φακέλωμα για απλήρωτα τέλη και ανασφάλιστα αυτοκίνητα

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Η εικόνα της καταστροφής από δορυφόρο

Αντόντιο Μπαντέρας: Ο Τζιτζικώστας στο πλατό του “The Enforcer” (εικόνες)